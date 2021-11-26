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جولات تفتيشية مشتركة للجان التوطين وهيئة النقل بنجران

قامت بزيارة ٤٢ مكتباً ومنشأة بشرورة وحبونا

قامت لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة النقل على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب ترحيل البضائع بالمنطقة وذلك لمتابعة قرارات التوطين، بتوجيه ومتابعة من قبل أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري .

وقال "الدوسري" إن الزيارات المشتركة تأتي مواكبة لتوجيهات أمير المنطقة الرئيس الأعلى للجنة العليا للتوطين ونائبه ووكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالعمل على تنفيذ الزيارات المشتركة مواكبة لسوق العمل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها توفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل وتهيئة البيئة المناسبة لجذبهم وعملهم.

وأوضح " الدوسري" ان اللجنة المشتركة مع هيئة النقل بالمنطقة قامت بزيارة 42 مكتباً ومنشأة في كل من نجران و شرورة وحبونا ووجد ان أعداد السعوديين العاملين في القطاع بلغ 42 موظفاً وأعداد الوافدين 28 من مختلف الجنسيات وقد تجاوزت نسبة التوطين في القطاع 78% حيث تم انذار 2 من المنشآت.

وقد تم حصر 5 فرص وظيفية جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وفي نهاية حديث الدوسري قدم شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة ممثلة في هيئة النقل على تعاونهم وسرعة استجابتهم لعمل الزيارات المشتركة التي من شأنها تكريس الأعمال المشتركة بين جميع الجهات فيما يعود بالفائدة على سوق العمل وطالبي العمل بالمنطقة على حد سواء.

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جولات تفتيشية مشتركة للجان التوطين وهيئة النقل بنجران
سبق

قامت لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة النقل على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب ترحيل البضائع بالمنطقة وذلك لمتابعة قرارات التوطين، بتوجيه ومتابعة من قبل أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري .

وقال "الدوسري" إن الزيارات المشتركة تأتي مواكبة لتوجيهات أمير المنطقة الرئيس الأعلى للجنة العليا للتوطين ونائبه ووكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالعمل على تنفيذ الزيارات المشتركة مواكبة لسوق العمل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها توفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل وتهيئة البيئة المناسبة لجذبهم وعملهم.

وأوضح " الدوسري" ان اللجنة المشتركة مع هيئة النقل بالمنطقة قامت بزيارة 42 مكتباً ومنشأة في كل من نجران و شرورة وحبونا ووجد ان أعداد السعوديين العاملين في القطاع بلغ 42 موظفاً وأعداد الوافدين 28 من مختلف الجنسيات وقد تجاوزت نسبة التوطين في القطاع 78% حيث تم انذار 2 من المنشآت.

وقد تم حصر 5 فرص وظيفية جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وفي نهاية حديث الدوسري قدم شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة ممثلة في هيئة النقل على تعاونهم وسرعة استجابتهم لعمل الزيارات المشتركة التي من شأنها تكريس الأعمال المشتركة بين جميع الجهات فيما يعود بالفائدة على سوق العمل وطالبي العمل بالمنطقة على حد سواء.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
09:51 PM

جولات تفتيشية مشتركة للجان التوطين وهيئة النقل بنجران

قامت بزيارة ٤٢ مكتباً ومنشأة بشرورة وحبونا

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علي حفول - نجران
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قامت لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة النقل على مكاتب تأجير السيارات ومكاتب ترحيل البضائع بالمنطقة وذلك لمتابعة قرارات التوطين، بتوجيه ومتابعة من قبل أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري .

وقال "الدوسري" إن الزيارات المشتركة تأتي مواكبة لتوجيهات أمير المنطقة الرئيس الأعلى للجنة العليا للتوطين ونائبه ووكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالعمل على تنفيذ الزيارات المشتركة مواكبة لسوق العمل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها توفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل وتهيئة البيئة المناسبة لجذبهم وعملهم.

وأوضح " الدوسري" ان اللجنة المشتركة مع هيئة النقل بالمنطقة قامت بزيارة 42 مكتباً ومنشأة في كل من نجران و شرورة وحبونا ووجد ان أعداد السعوديين العاملين في القطاع بلغ 42 موظفاً وأعداد الوافدين 28 من مختلف الجنسيات وقد تجاوزت نسبة التوطين في القطاع 78% حيث تم انذار 2 من المنشآت.

وقد تم حصر 5 فرص وظيفية جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وفي نهاية حديث الدوسري قدم شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة ممثلة في هيئة النقل على تعاونهم وسرعة استجابتهم لعمل الزيارات المشتركة التي من شأنها تكريس الأعمال المشتركة بين جميع الجهات فيما يعود بالفائدة على سوق العمل وطالبي العمل بالمنطقة على حد سواء.

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