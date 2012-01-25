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إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم

يليهم الأتراك ثم المصريون.. وشعب جنوب إفريقيا أول مَن ينام

كشف تطبيق "سليب ساليك" المتخصص في قياس وجودة النوم في العالم، أن السعوديين من أكثر الشعوب التي تفضل النوم متأخرًا.

ويقدم تطبيق " sleep cycle " إحصائية أسبوعية عن عادة النوم لدى الشعوب، حيث أشار إلى أن السعوديين كانوا آخر شعب يذهب للنوم على مدار الأسبوع الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن السعوديين يذهبون إلى النوم عند الساعة 1:22 وهو ما يضعهم في المرتبة الأولى عالميًا كآخر شعب يذهب للنوم ويليهم الأتراك في المرتبة الثانية عند الساعة 1:21 وفي المرتبة الثالثة المصريون عند الساعة 1:13.

فيما جاء شعب جنوب إفريقيا أول شعب في العالم يذهب للنوم مبكرًا وذلك عند الساعة 11:6 ثم جواتيمالا عند الساعة 11:13 وفي المرتبة الثالثة عالميًا الشعب الكوستاريكي حيث يذهب للنوم عند الساعة 11:16 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم
سبق

كشف تطبيق "سليب ساليك" المتخصص في قياس وجودة النوم في العالم، أن السعوديين من أكثر الشعوب التي تفضل النوم متأخرًا.

ويقدم تطبيق " sleep cycle " إحصائية أسبوعية عن عادة النوم لدى الشعوب، حيث أشار إلى أن السعوديين كانوا آخر شعب يذهب للنوم على مدار الأسبوع الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن السعوديين يذهبون إلى النوم عند الساعة 1:22 وهو ما يضعهم في المرتبة الأولى عالميًا كآخر شعب يذهب للنوم ويليهم الأتراك في المرتبة الثانية عند الساعة 1:21 وفي المرتبة الثالثة المصريون عند الساعة 1:13.

فيما جاء شعب جنوب إفريقيا أول شعب في العالم يذهب للنوم مبكرًا وذلك عند الساعة 11:6 ثم جواتيمالا عند الساعة 11:13 وفي المرتبة الثالثة عالميًا الشعب الكوستاريكي حيث يذهب للنوم عند الساعة 11:16 .

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:25 AM

إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم

يليهم الأتراك ثم المصريون.. وشعب جنوب إفريقيا أول مَن ينام

A A A
خالد علي - الرياض
6
5,660

كشف تطبيق "سليب ساليك" المتخصص في قياس وجودة النوم في العالم، أن السعوديين من أكثر الشعوب التي تفضل النوم متأخرًا.

ويقدم تطبيق " sleep cycle " إحصائية أسبوعية عن عادة النوم لدى الشعوب، حيث أشار إلى أن السعوديين كانوا آخر شعب يذهب للنوم على مدار الأسبوع الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن السعوديين يذهبون إلى النوم عند الساعة 1:22 وهو ما يضعهم في المرتبة الأولى عالميًا كآخر شعب يذهب للنوم ويليهم الأتراك في المرتبة الثانية عند الساعة 1:21 وفي المرتبة الثالثة المصريون عند الساعة 1:13.

فيما جاء شعب جنوب إفريقيا أول شعب في العالم يذهب للنوم مبكرًا وذلك عند الساعة 11:6 ثم جواتيمالا عند الساعة 11:13 وفي المرتبة الثالثة عالميًا الشعب الكوستاريكي حيث يذهب للنوم عند الساعة 11:16 .

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