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40 فائزًا في أولمبياد إبداع 2022 يتنافسون للانضمام لمنتخب العلوم والهندسة

"موهبة" تنظم ورشة عمل غدًا في معرض مشكاة بالرياض.. تنتهي 19 فبراير

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" غدًا في معرض مشكاة بالرياض، ورشة اختيار منتخب المملكة للعلوم والهندسة التي تنتهي يوم السبت 19 من فبراير.. وسيشارك المنتخب في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل.

سيتم خلال الورشة اختيار 35 مبدعًا من بين 40 فائزًا بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، للانضمام لمنتخب المملكة للعلوم والهندسة.. وخلال الورشة سيقوم مرشدون بمراجعة مشاريع الطلاب لتحديد خطة عمل كل مشروع؛ لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في آيسف.

وسيحضر المشاركون ورش عمل في الإلقاء وعرض المشاريع والتعرف على آلية التحكيم في معرض آيسف، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة نماذج آيسف الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع، كما ستتضمن ورشة العمل مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، والتأكد من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب.

وفي نهاية الورشة، ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المرشحين للانضمام للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض آيسف 2022 والمنافسة على جوائزه.

وتُعد مشاركة المملكة في معرض "آيسف 2021" الـ16 لها على التوالي؛ حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم.

وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها الطلاب السعوديون في المعرض 83 جائزة؛ منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة للطلاب من 20 دولة.

وتشارك المملكة -ممثلة في مؤسسة "موهبة"- في معرض "آيسف 2022" كراعٍ رئيسي، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة؛ جريًا على عادتها كل عام.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 80 دولة.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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40 فائزًا في أولمبياد إبداع 2022 يتنافسون للانضمام لمنتخب العلوم والهندسة
سبق

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" غدًا في معرض مشكاة بالرياض، ورشة اختيار منتخب المملكة للعلوم والهندسة التي تنتهي يوم السبت 19 من فبراير.. وسيشارك المنتخب في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل.

سيتم خلال الورشة اختيار 35 مبدعًا من بين 40 فائزًا بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، للانضمام لمنتخب المملكة للعلوم والهندسة.. وخلال الورشة سيقوم مرشدون بمراجعة مشاريع الطلاب لتحديد خطة عمل كل مشروع؛ لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في آيسف.

وسيحضر المشاركون ورش عمل في الإلقاء وعرض المشاريع والتعرف على آلية التحكيم في معرض آيسف، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة نماذج آيسف الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع، كما ستتضمن ورشة العمل مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، والتأكد من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب.

وفي نهاية الورشة، ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المرشحين للانضمام للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض آيسف 2022 والمنافسة على جوائزه.

وتُعد مشاركة المملكة في معرض "آيسف 2021" الـ16 لها على التوالي؛ حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم.

وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها الطلاب السعوديون في المعرض 83 جائزة؛ منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة للطلاب من 20 دولة.

وتشارك المملكة -ممثلة في مؤسسة "موهبة"- في معرض "آيسف 2022" كراعٍ رئيسي، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة؛ جريًا على عادتها كل عام.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 80 دولة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:27 PM

40 فائزًا في أولمبياد إبداع 2022 يتنافسون للانضمام لمنتخب العلوم والهندسة

"موهبة" تنظم ورشة عمل غدًا في معرض مشكاة بالرياض.. تنتهي 19 فبراير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" غدًا في معرض مشكاة بالرياض، ورشة اختيار منتخب المملكة للعلوم والهندسة التي تنتهي يوم السبت 19 من فبراير.. وسيشارك المنتخب في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل.

سيتم خلال الورشة اختيار 35 مبدعًا من بين 40 فائزًا بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، للانضمام لمنتخب المملكة للعلوم والهندسة.. وخلال الورشة سيقوم مرشدون بمراجعة مشاريع الطلاب لتحديد خطة عمل كل مشروع؛ لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في آيسف.

وسيحضر المشاركون ورش عمل في الإلقاء وعرض المشاريع والتعرف على آلية التحكيم في معرض آيسف، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة نماذج آيسف الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع، كما ستتضمن ورشة العمل مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، والتأكد من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب.

وفي نهاية الورشة، ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المرشحين للانضمام للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض آيسف 2022 والمنافسة على جوائزه.

وتُعد مشاركة المملكة في معرض "آيسف 2021" الـ16 لها على التوالي؛ حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم.

وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها الطلاب السعوديون في المعرض 83 جائزة؛ منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة للطلاب من 20 دولة.

وتشارك المملكة -ممثلة في مؤسسة "موهبة"- في معرض "آيسف 2022" كراعٍ رئيسي، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة؛ جريًا على عادتها كل عام.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 80 دولة.

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