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"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.43 وبنزين 95 بـ1.60

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020 خلال الفترة من 10 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسعار المحدثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.43) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.60) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدثة 11 أغسطس 2020م.

ويمكن لملاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.43 وبنزين 95 بـ1.60
سبق

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020 خلال الفترة من 10 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسعار المحدثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.43) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.60) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدثة 11 أغسطس 2020م.

ويمكن لملاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:02 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:42 PM

"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.43 وبنزين 95 بـ1.60

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
17,986

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020 خلال الفترة من 10 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسعار المحدثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.43) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.60) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدثة 11 أغسطس 2020م.

ويمكن لملاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

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