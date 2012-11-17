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أكثر من 84.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

الإحصاء الخليجي: الإصابات المؤكّدة 2.526.215 حالة والوفيات 19539

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84.502 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84.502.184 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.526.215 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.498.694 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19539 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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أكثر من 84.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84.502 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84.502.184 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.526.215 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.498.694 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19539 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
12:03 PM

أكثر من 84.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

الإحصاء الخليجي: الإصابات المؤكّدة 2.526.215 حالة والوفيات 19539

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 84.502 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84.502.184 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.526.215 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.498.694 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19539 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

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