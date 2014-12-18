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بتقنية حديثة.. مستشفى "الحبيب" بالخُبر يُنقذ بريطانياً من جلطات حادّة

أُسعف إلى المستشفى بعد صعوبة في التنفس.. و"العمري": 48 ساعة تكفلت بالإذابة

بفضل الله، نجح فريق طبي بالعناية المركزة في "مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر"، في إنقاذ شاب بريطاني، يعاني قصوراً في التنفس وفشلاً حاداً في الجهة اليمنى من القلب، نتيجة جلطات رئوية حادّة في كل من الشريان الرئوي الأيمن والأيسر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية والمدير الطبي لأقسام العناية المركزة بالمجموعة، الأستاذ الدكتور عوض العمري؛ إن الشاب أُسعف إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، بعد أن عانى صعوبةً في التنفس عند قدومه للمملكة قبل أسبوعين بالطيران، واستدعت حالته الصحية نقله إلى العناية المركزة، وأُخضع هناك إلى حزمة فحوصات طبية دقيقة، بيّنت نتائجها إصابته بجلطات رئوية حادة، بالشريانين الرئويين الأيمن والأيسر، الأمر الذي تسبّب في إعاقة تدفق الدم إلى الرئتين، وظهور الأعراض سابقة الذكر على المريض، إذ قام الفريق الطبي بدراسة ملف المريض في ضوء نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة، وخلص إلى أن التدخل عبر تقنية "الأيكوس"، هو الخيار الأنسب للحالة الصحية للمريض، وهي تقنية حديثة تستخدم الموجات فوق الصوتية مع المذيبات لتفتيت وإذابة الجلطات الرئوية بشكل سريع وفعالية عالية.

وأضاف: بعد نحو "48" ساعة، تمّت إذابة كل الجلطات بشكلٍ كامل، والتأكّد من ذلك عبر صور الأشعة المقطعية للشريان الرئوي، وكذلك من التحسن المطرد لحالته الصحية، حيث تخلص المريض بسرعة من الأعراض كافة التي قادته إلى المستشفى، قبل أن يتعافى -ولله الحمد- بالكامل بعد فترة نقاهة قصيرة، وغادر المستشفى بعدها وهو بحالة صحية ممتازة.

وأوضح أن العلاج بهذه التقنية الحديثة يسرّع التعافي من الجلطات الرئوية، التي قد يحتاج الشفاء منها عبر العلاجات المتداولة بمسيلات الدم، الى أسابيع وشهور للحصول على ذات النتيجة التي تحققها تقنية "الأيكوس"، لذلك فإن هذه التقنية تمنح الأمل لعددٍ كبيرٍ من المرضى، الذين يعانون الجلطات الرئوية للشفاء السريع من هذه الاصابات التي قد تتسبّب في عواقب صحية وخيمة؛ قد تصل إلى الوفاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتقنية حديثة.. مستشفى "الحبيب" بالخُبر يُنقذ بريطانياً من جلطات حادّة
سبق

بفضل الله، نجح فريق طبي بالعناية المركزة في "مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر"، في إنقاذ شاب بريطاني، يعاني قصوراً في التنفس وفشلاً حاداً في الجهة اليمنى من القلب، نتيجة جلطات رئوية حادّة في كل من الشريان الرئوي الأيمن والأيسر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية والمدير الطبي لأقسام العناية المركزة بالمجموعة، الأستاذ الدكتور عوض العمري؛ إن الشاب أُسعف إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، بعد أن عانى صعوبةً في التنفس عند قدومه للمملكة قبل أسبوعين بالطيران، واستدعت حالته الصحية نقله إلى العناية المركزة، وأُخضع هناك إلى حزمة فحوصات طبية دقيقة، بيّنت نتائجها إصابته بجلطات رئوية حادة، بالشريانين الرئويين الأيمن والأيسر، الأمر الذي تسبّب في إعاقة تدفق الدم إلى الرئتين، وظهور الأعراض سابقة الذكر على المريض، إذ قام الفريق الطبي بدراسة ملف المريض في ضوء نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة، وخلص إلى أن التدخل عبر تقنية "الأيكوس"، هو الخيار الأنسب للحالة الصحية للمريض، وهي تقنية حديثة تستخدم الموجات فوق الصوتية مع المذيبات لتفتيت وإذابة الجلطات الرئوية بشكل سريع وفعالية عالية.

وأضاف: بعد نحو "48" ساعة، تمّت إذابة كل الجلطات بشكلٍ كامل، والتأكّد من ذلك عبر صور الأشعة المقطعية للشريان الرئوي، وكذلك من التحسن المطرد لحالته الصحية، حيث تخلص المريض بسرعة من الأعراض كافة التي قادته إلى المستشفى، قبل أن يتعافى -ولله الحمد- بالكامل بعد فترة نقاهة قصيرة، وغادر المستشفى بعدها وهو بحالة صحية ممتازة.

وأوضح أن العلاج بهذه التقنية الحديثة يسرّع التعافي من الجلطات الرئوية، التي قد يحتاج الشفاء منها عبر العلاجات المتداولة بمسيلات الدم، الى أسابيع وشهور للحصول على ذات النتيجة التي تحققها تقنية "الأيكوس"، لذلك فإن هذه التقنية تمنح الأمل لعددٍ كبيرٍ من المرضى، الذين يعانون الجلطات الرئوية للشفاء السريع من هذه الاصابات التي قد تتسبّب في عواقب صحية وخيمة؛ قد تصل إلى الوفاة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:56 AM

بتقنية حديثة.. مستشفى "الحبيب" بالخُبر يُنقذ بريطانياً من جلطات حادّة

أُسعف إلى المستشفى بعد صعوبة في التنفس.. و"العمري": 48 ساعة تكفلت بالإذابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بفضل الله، نجح فريق طبي بالعناية المركزة في "مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر"، في إنقاذ شاب بريطاني، يعاني قصوراً في التنفس وفشلاً حاداً في الجهة اليمنى من القلب، نتيجة جلطات رئوية حادّة في كل من الشريان الرئوي الأيمن والأيسر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية والمدير الطبي لأقسام العناية المركزة بالمجموعة، الأستاذ الدكتور عوض العمري؛ إن الشاب أُسعف إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، بعد أن عانى صعوبةً في التنفس عند قدومه للمملكة قبل أسبوعين بالطيران، واستدعت حالته الصحية نقله إلى العناية المركزة، وأُخضع هناك إلى حزمة فحوصات طبية دقيقة، بيّنت نتائجها إصابته بجلطات رئوية حادة، بالشريانين الرئويين الأيمن والأيسر، الأمر الذي تسبّب في إعاقة تدفق الدم إلى الرئتين، وظهور الأعراض سابقة الذكر على المريض، إذ قام الفريق الطبي بدراسة ملف المريض في ضوء نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة، وخلص إلى أن التدخل عبر تقنية "الأيكوس"، هو الخيار الأنسب للحالة الصحية للمريض، وهي تقنية حديثة تستخدم الموجات فوق الصوتية مع المذيبات لتفتيت وإذابة الجلطات الرئوية بشكل سريع وفعالية عالية.

وأضاف: بعد نحو "48" ساعة، تمّت إذابة كل الجلطات بشكلٍ كامل، والتأكّد من ذلك عبر صور الأشعة المقطعية للشريان الرئوي، وكذلك من التحسن المطرد لحالته الصحية، حيث تخلص المريض بسرعة من الأعراض كافة التي قادته إلى المستشفى، قبل أن يتعافى -ولله الحمد- بالكامل بعد فترة نقاهة قصيرة، وغادر المستشفى بعدها وهو بحالة صحية ممتازة.

وأوضح أن العلاج بهذه التقنية الحديثة يسرّع التعافي من الجلطات الرئوية، التي قد يحتاج الشفاء منها عبر العلاجات المتداولة بمسيلات الدم، الى أسابيع وشهور للحصول على ذات النتيجة التي تحققها تقنية "الأيكوس"، لذلك فإن هذه التقنية تمنح الأمل لعددٍ كبيرٍ من المرضى، الذين يعانون الجلطات الرئوية للشفاء السريع من هذه الاصابات التي قد تتسبّب في عواقب صحية وخيمة؛ قد تصل إلى الوفاة.

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