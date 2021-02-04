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استوليا على مركبة تحت تهديد السلاح ونفذا بها جرائم عدة.. الجانيان في قبضة شرطة الرياض

المتهمان سرقا محالّ تجارية ومنازل ومبالغ نقدية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح، واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل.

تفصيلاً، صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، قدرت قيمتها بمبلغ (45.000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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استوليا على مركبة تحت تهديد السلاح ونفذا بها جرائم عدة.. الجانيان في قبضة شرطة الرياض
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح، واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل.

تفصيلاً، صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، قدرت قيمتها بمبلغ (45.000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

استوليا على مركبة تحت تهديد السلاح ونفذا بها جرائم عدة.. الجانيان في قبضة شرطة الرياض

المتهمان سرقا محالّ تجارية ومنازل ومبالغ نقدية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,023

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح، واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل.

تفصيلاً، صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، قدرت قيمتها بمبلغ (45.000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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