منعت البرتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.
ودعا الموقع الرسمي لوقاية، للرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.
تعليمات وقائية: منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة
منعت البرتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.
ودعا الموقع الرسمي لوقاية، للرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.
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تعليمات وقائية: منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقةعبدالله البرقاوي سبق 2021-12-30
منعت البرتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:31 PM
تعليمات وقائية: منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة
منعت البرتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.
ودعا الموقع الرسمي لوقاية، للرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.
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