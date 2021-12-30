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تعليمات وقائية: منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة

منعت البرتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.

ودعا الموقع الرسمي لوقاية، للرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.

هيئة الصحة العامة وقاية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليمات وقائية: منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة
سبق

منعت البرتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.

ودعا الموقع الرسمي لوقاية، للرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:31 PM

تعليمات وقائية: منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
12,105

منعت البرتوكولات الوقائية، تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.

ودعا الموقع الرسمي لوقاية، للرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
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38 مليار ..

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14,646
2.5 مليار ..

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30 يناير
15,541

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