النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة يناقش مع "الحقيل" الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة

تهدف إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها

ناقش أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030م، والمعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، متضمنة موجهات وسياسات وطنية لإدارة وتوجيه التنمية العمرانية بما يحقق تعزيز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة وفقاً مستويات التخطيط (الوطني، المناطقي، المحلي).

كما تتضمن المبادرة إعداد خطة استراتيجية لمنطقة الباحة، تشمل وضع رؤية عمرانية للمنطقة، وتحديد الفجوات في التنمية وكيفية استثمار الميَز النسبية في المنطقة من قبل شركات دولية متخصصة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الباحة يناقش مع "الحقيل" الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة
سبق

ناقش أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030م، والمعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، متضمنة موجهات وسياسات وطنية لإدارة وتوجيه التنمية العمرانية بما يحقق تعزيز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة وفقاً مستويات التخطيط (الوطني، المناطقي، المحلي).

كما تتضمن المبادرة إعداد خطة استراتيجية لمنطقة الباحة، تشمل وضع رؤية عمرانية للمنطقة، وتحديد الفجوات في التنمية وكيفية استثمار الميَز النسبية في المنطقة من قبل شركات دولية متخصصة.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:17 PM

أمير الباحة يناقش مع "الحقيل" الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة

تهدف إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
303

ناقش أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030م، والمعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها، متضمنة موجهات وسياسات وطنية لإدارة وتوجيه التنمية العمرانية بما يحقق تعزيز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة وفقاً مستويات التخطيط (الوطني، المناطقي، المحلي).

كما تتضمن المبادرة إعداد خطة استراتيجية لمنطقة الباحة، تشمل وضع رؤية عمرانية للمنطقة، وتحديد الفجوات في التنمية وكيفية استثمار الميَز النسبية في المنطقة من قبل شركات دولية متخصصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة