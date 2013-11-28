حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 349688
حالات الشفاء بلغت 298574
سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 298574.
المغرب
فيروس كورونا الجديد
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 349688
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-28
سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 298574.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
09:43 PM
حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 349688
حالات الشفاء بلغت 298574
سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 298574.