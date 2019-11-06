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أول حالة من نوعها بالعالم.. "مستشفى محمد بن عبدالعزيز" يجري جراحة نادرة بالمنظار

تم خلالها معالجة 3 ثقوب صغيرة لمريض يعاني من من متلازمة الوريد المساريقي العلوي

نجح فريق طبي برئاسة الدكتور خالد أحمد، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض، في إجراء عملية نوعية ونادرة على مستوى العالم بالمنظار، لمريض يبلغ من العمر 33 عاماً يعاني من آلام في منطقة البطن.

وكان المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في أعلى البطن، مع ترجيع مستمر وانخفاض حاد في وزن الجسم، وبينت الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعة المقطعية التي أجريت له؛ أنه يعاني من متلازمة الوريد المساريقي العلوي (SMV SYNDROME).

وأدخل الفريق الطبي المريض إلى قسم الجراحة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتكللت العملية بالنجاح من خلال معالجة ثلاثة ثقوب صغيرة لا تجاوز الخمسة ملليمترات في المنظار، ليغادر المريض بعدها المشفى بحالة جيدة، وتمت متابعته في العيادات الخارجية، ولوحظ اختفاء جميع الأعراض السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع كتلة الجسم من 14 كجم /م2 إلى 18 كجم/م2.

حالة نادرة عالمياً

وأوضح رئيس الفريق الدكتور خالد أحمد، لـ"سبق"؛ أن الحالة تعتبر من الحالات النادرة جداً، بل هي الحالة الأولى على المستوى العالمي باعتراف بالمجلة الأميركية المتخصصة في الحالات النادرة، والتي تم نشرها فيها، مشيرًا إلى أنه يتم استعراض العملية في عدد من المؤتمرات الطبية العالمية في شمال أميركا وأوروبا في عام 2020م.

وذكر أن متلازمة الوريد المساريقي العلوي تنتج عادة عن ضغط الجزء الثالث في الاثني عشر بين الوريد المساريقي العلوي والشريان الحرقفي الأيمن؛ نظراً إلى أن المريض لديه نادرة خلقية طبيعية تتمثل في الانقسام المبكر للشريان الأورطي ما بين الفقرة العجزية الثانية والثالثة.

مستشفى محمد بن عبدالعزيز الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول حالة من نوعها بالعالم.. "مستشفى محمد بن عبدالعزيز" يجري جراحة نادرة بالمنظار
سبق

نجح فريق طبي برئاسة الدكتور خالد أحمد، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض، في إجراء عملية نوعية ونادرة على مستوى العالم بالمنظار، لمريض يبلغ من العمر 33 عاماً يعاني من آلام في منطقة البطن.

وكان المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في أعلى البطن، مع ترجيع مستمر وانخفاض حاد في وزن الجسم، وبينت الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعة المقطعية التي أجريت له؛ أنه يعاني من متلازمة الوريد المساريقي العلوي (SMV SYNDROME).

وأدخل الفريق الطبي المريض إلى قسم الجراحة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتكللت العملية بالنجاح من خلال معالجة ثلاثة ثقوب صغيرة لا تجاوز الخمسة ملليمترات في المنظار، ليغادر المريض بعدها المشفى بحالة جيدة، وتمت متابعته في العيادات الخارجية، ولوحظ اختفاء جميع الأعراض السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع كتلة الجسم من 14 كجم /م2 إلى 18 كجم/م2.

حالة نادرة عالمياً

وأوضح رئيس الفريق الدكتور خالد أحمد، لـ"سبق"؛ أن الحالة تعتبر من الحالات النادرة جداً، بل هي الحالة الأولى على المستوى العالمي باعتراف بالمجلة الأميركية المتخصصة في الحالات النادرة، والتي تم نشرها فيها، مشيرًا إلى أنه يتم استعراض العملية في عدد من المؤتمرات الطبية العالمية في شمال أميركا وأوروبا في عام 2020م.

وذكر أن متلازمة الوريد المساريقي العلوي تنتج عادة عن ضغط الجزء الثالث في الاثني عشر بين الوريد المساريقي العلوي والشريان الحرقفي الأيمن؛ نظراً إلى أن المريض لديه نادرة خلقية طبيعية تتمثل في الانقسام المبكر للشريان الأورطي ما بين الفقرة العجزية الثانية والثالثة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
07:26 PM

أول حالة من نوعها بالعالم.. "مستشفى محمد بن عبدالعزيز" يجري جراحة نادرة بالمنظار

تم خلالها معالجة 3 ثقوب صغيرة لمريض يعاني من من متلازمة الوريد المساريقي العلوي

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عويد التومي - الرياض
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نجح فريق طبي برئاسة الدكتور خالد أحمد، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض، في إجراء عملية نوعية ونادرة على مستوى العالم بالمنظار، لمريض يبلغ من العمر 33 عاماً يعاني من آلام في منطقة البطن.

وكان المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في أعلى البطن، مع ترجيع مستمر وانخفاض حاد في وزن الجسم، وبينت الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعة المقطعية التي أجريت له؛ أنه يعاني من متلازمة الوريد المساريقي العلوي (SMV SYNDROME).

وأدخل الفريق الطبي المريض إلى قسم الجراحة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتكللت العملية بالنجاح من خلال معالجة ثلاثة ثقوب صغيرة لا تجاوز الخمسة ملليمترات في المنظار، ليغادر المريض بعدها المشفى بحالة جيدة، وتمت متابعته في العيادات الخارجية، ولوحظ اختفاء جميع الأعراض السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع كتلة الجسم من 14 كجم /م2 إلى 18 كجم/م2.

حالة نادرة عالمياً

وأوضح رئيس الفريق الدكتور خالد أحمد، لـ"سبق"؛ أن الحالة تعتبر من الحالات النادرة جداً، بل هي الحالة الأولى على المستوى العالمي باعتراف بالمجلة الأميركية المتخصصة في الحالات النادرة، والتي تم نشرها فيها، مشيرًا إلى أنه يتم استعراض العملية في عدد من المؤتمرات الطبية العالمية في شمال أميركا وأوروبا في عام 2020م.

وذكر أن متلازمة الوريد المساريقي العلوي تنتج عادة عن ضغط الجزء الثالث في الاثني عشر بين الوريد المساريقي العلوي والشريان الحرقفي الأيمن؛ نظراً إلى أن المريض لديه نادرة خلقية طبيعية تتمثل في الانقسام المبكر للشريان الأورطي ما بين الفقرة العجزية الثانية والثالثة.

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