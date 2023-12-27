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كورونا عربيًا.. المغرب تسجل 532 إصابة جديدة.. والجزائر 261 حالة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 956119.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937705.

فيما سجلت الجزائر 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا قد بلغ 216.637 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 238 حالة.

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كورونا عربيًا.. المغرب تسجل 532 إصابة جديدة.. والجزائر 261 حالة
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 956119.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937705.

فيما سجلت الجزائر 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا قد بلغ 216.637 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 238 حالة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:36 PM

كورونا عربيًا.. المغرب تسجل 532 إصابة جديدة.. والجزائر 261 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 956119.
وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937705.

فيما سجلت الجزائر 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا قد بلغ 216.637 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 238 حالة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,001
38 مليار ..

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