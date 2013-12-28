عقب تلقيه الجرعة الأولى.. أمير الشرقية: أدعو الجميع إلى أخذ اللقاح

قال: النتائج مطمئنة.. إجراءات تلقي لقاح #كورونا كانت سلسة

أكّد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أن إجراءات تلقي لقاح #كورونا كانت سلسة.

وأضاف عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح: النتائج مطمئنة، وندعو الجميع إلى أخذ لقاح #كورونا.

وكان قد دشّن اليوم الإثنين، مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا؛ وذلك في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد في أرض المعارض في الظهران، الذي يُعد الثالث في المملكة بعد مركزَي اللقاحات في الرياض وجدة.