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إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة.. غدًا

في إطار التحول نحو الإعلام المتخصص

تدشن هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإخبارية غدًا، بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير، وتعد إذاعة "الإخبارية" الأولى من نوعها في المملكة، وستكون الفرع الإذاعي من قناة "الإخبارية".

يأتي ذلك في خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

وأضاف: الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتي مواكبًا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسيًّا ورياضيًّا واقتصاديًّا.

وسيكون البث المبدئي لإذاعة "الإخبارية" في ثلاثة مناطق من خلال موجة الـfm وهي: الرياض عبر التردد 93.00، وجدة من خلال التردد 107.7، والدمام 99.00.

وأعلنت قناة "الإخبارية" عن تقديم إذاعة "الإخبارية" في انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة، تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية مُحَدَّثة، بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كل القضايا التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة.

هيئة الإذاعة والتلفزيون إذاعة الإخبارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة.. غدًا
سبق

تدشن هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإخبارية غدًا، بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير، وتعد إذاعة "الإخبارية" الأولى من نوعها في المملكة، وستكون الفرع الإذاعي من قناة "الإخبارية".

يأتي ذلك في خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

وأضاف: الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتي مواكبًا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسيًّا ورياضيًّا واقتصاديًّا.

وسيكون البث المبدئي لإذاعة "الإخبارية" في ثلاثة مناطق من خلال موجة الـfm وهي: الرياض عبر التردد 93.00، وجدة من خلال التردد 107.7، والدمام 99.00.

وأعلنت قناة "الإخبارية" عن تقديم إذاعة "الإخبارية" في انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة، تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية مُحَدَّثة، بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كل القضايا التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:43 PM

إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة.. غدًا

في إطار التحول نحو الإعلام المتخصص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تدشن هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإخبارية غدًا، بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير، وتعد إذاعة "الإخبارية" الأولى من نوعها في المملكة، وستكون الفرع الإذاعي من قناة "الإخبارية".

يأتي ذلك في خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامي عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

وأضاف: الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتي مواكبًا للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسيًّا ورياضيًّا واقتصاديًّا.

وسيكون البث المبدئي لإذاعة "الإخبارية" في ثلاثة مناطق من خلال موجة الـfm وهي: الرياض عبر التردد 93.00، وجدة من خلال التردد 107.7، والدمام 99.00.

وأعلنت قناة "الإخبارية" عن تقديم إذاعة "الإخبارية" في انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة، تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية مُحَدَّثة، بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كل القضايا التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

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