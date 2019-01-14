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بثلاثية في شباك أبها.. الأهلي يقفز للمركز الثالث

في ختام مباريات الجولة 14 من دوري المحترفين

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الثامن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على أبها ينتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الرابعة عشرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث وجاء أبها سابعاً بـ23 نقطة.

في الدقيقة 20 سجل جانيني تفاريس الهدف الأول بعد كرة عرضية ضربها بقدمه سكنت الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

لم تمض سوى ست دقائق حتى أحرز فريق أبها هدف التعادل عن طريق اندريا تسيما بعد خطأ ضربها اندريا بقدمه خادعت ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 35 عاد الأهلي من جديد للتقدم عبر ركلة جزاء نفذها عمر السومة.

وفي الدقيقة 82 أضاف الأهلي الهدف الثالث بعد كرة عرضية من ماركو مارين ضربها عمر السومة برأسه في الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الأهلي أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بثلاثية في شباك أبها.. الأهلي يقفز للمركز الثالث
سبق

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الثامن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على أبها ينتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الرابعة عشرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث وجاء أبها سابعاً بـ23 نقطة.

في الدقيقة 20 سجل جانيني تفاريس الهدف الأول بعد كرة عرضية ضربها بقدمه سكنت الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

لم تمض سوى ست دقائق حتى أحرز فريق أبها هدف التعادل عن طريق اندريا تسيما بعد خطأ ضربها اندريا بقدمه خادعت ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 35 عاد الأهلي من جديد للتقدم عبر ركلة جزاء نفذها عمر السومة.

وفي الدقيقة 82 أضاف الأهلي الهدف الثالث بعد كرة عرضية من ماركو مارين ضربها عمر السومة برأسه في الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
10:23 PM

بثلاثية في شباك أبها.. الأهلي يقفز للمركز الثالث

في ختام مباريات الجولة 14 من دوري المحترفين

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
20
3,067

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم انتصاره الثامن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على أبها ينتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الرابعة عشرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث وجاء أبها سابعاً بـ23 نقطة.

في الدقيقة 20 سجل جانيني تفاريس الهدف الأول بعد كرة عرضية ضربها بقدمه سكنت الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

لم تمض سوى ست دقائق حتى أحرز فريق أبها هدف التعادل عن طريق اندريا تسيما بعد خطأ ضربها اندريا بقدمه خادعت ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 35 عاد الأهلي من جديد للتقدم عبر ركلة جزاء نفذها عمر السومة.

وفي الدقيقة 82 أضاف الأهلي الهدف الثالث بعد كرة عرضية من ماركو مارين ضربها عمر السومة برأسه في الشباك على يسار الحارس عبدالعالي محمدي.

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