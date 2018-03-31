إخلاء مكاتب في مجلس النواب الأمريكي بعد العثور على طرد مشبوه

السلطات الأمنية تفحص جميع الغرف الأخرى

أخلت الشرطة الأمريكية اليوم مكاتب مبنى رايبرن في مجلس النواب الأميركي؛ بسبب الاشتباه في حقيبة.

ونقلت قناة "إي بي سي نيوز" عن مصادر أمنية، أن شرطة الكابيتول طوقت مبنى مكتب الكونغرس الخاص بمجلس النواب في حي "الكابيتول هيل"، وأنها عثرت على الطرد المشبوه خارج الغرفة رقم 2043.

وبينت المصادر أن الشرطة أعادت فتح المنطقة منذ ذلك الحين، وتقوم السلطات الأمنية بفحص جميع الغرف الأخرى.