"طقس اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني": أمطار وهنا مواقعها

تتنوع وتحل على السفوح الغربية وتتفاوت من خفيفة إلى غزيرة

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارًا على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية منها) وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي ونجران وبين حائل والقصيم وجنوب الرياض والشرقية وغرب الحفر وأجزاء من الإمارات.