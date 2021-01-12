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"القصبي": مشروع "ذا لاين" منصة عالمية للابتكار وملتقى للمعرفة والتقنية والأبحاث

نموذج لمدن المستقبل الجديد ووجهة وموطن للحالمين

عدّ وزير الإعلام المكلف عضو مجلس إدارة شركة نيوم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مشروع "ذا لاين" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم بأنه نموذج لمدن المستقبل الجديد ووجهة وموطن للحالمين، ولكل من يطمح أن يعيش بنمط جديد في بيئة مثالية فريدة على مستوى العالم.
وأكد "القصبي" أن الموقع الاستراتيجي المميز لنيوم وإطلالته على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز ومحوراً لربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا؛ يعزز من الشراكات الدولية النوعية.
وقال الوزير القصبي في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية اليوم: إن بإمكان 70% من سكان العالم الوصول إلى نيوم خلال ثمان ساعات وأقل بحد أقصى، مما يجعل منها منصة عالمية للابتكار والإبداع وملتقى للمعرفة والتقنية والأبحاث والحضارات ينعكس أثرها النوعي على المنطقة والعالم".
ووصف مشروع نيوم بأنه عالمي وغير مسبوق ويشكل فرصة فريدة ومميزة للشباب، بتوفيره 380 ألف فرصة عمل، في عدة قطاعات استثمارية وشراكات وابتكار وابداع وأبحاث في أكثر من 16 مجالاً؛ ليكون منصة للابتكار وتمازج العقول الوطنية والعالمية لبناء مستقبل واعد.
وأضاف الوزير: إن إطلاق سمو ولي العهد لمشروع "ذا لاين" يؤكد التوجه والعزم الجاد لتنفيذ المشروع، ويسهم في إبراز الفرص الواعدة ويعزز الأمل والتفاؤل في قطاع الاستثمار ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
ونوه الدكتور القصبي بما تشهده المملكة من تحول غير مسبوق في مختلف القطاعات يتجدد يوماً بعد يوم عبر مشروعات بمزايا نسبية في المجالات السياحية والثقافية والرياضية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

ذا لاين ماجد القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي": مشروع "ذا لاين" منصة عالمية للابتكار وملتقى للمعرفة والتقنية والأبحاث
سبق

عدّ وزير الإعلام المكلف عضو مجلس إدارة شركة نيوم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مشروع "ذا لاين" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم بأنه نموذج لمدن المستقبل الجديد ووجهة وموطن للحالمين، ولكل من يطمح أن يعيش بنمط جديد في بيئة مثالية فريدة على مستوى العالم.
وأكد "القصبي" أن الموقع الاستراتيجي المميز لنيوم وإطلالته على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز ومحوراً لربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا؛ يعزز من الشراكات الدولية النوعية.
وقال الوزير القصبي في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية اليوم: إن بإمكان 70% من سكان العالم الوصول إلى نيوم خلال ثمان ساعات وأقل بحد أقصى، مما يجعل منها منصة عالمية للابتكار والإبداع وملتقى للمعرفة والتقنية والأبحاث والحضارات ينعكس أثرها النوعي على المنطقة والعالم".
ووصف مشروع نيوم بأنه عالمي وغير مسبوق ويشكل فرصة فريدة ومميزة للشباب، بتوفيره 380 ألف فرصة عمل، في عدة قطاعات استثمارية وشراكات وابتكار وابداع وأبحاث في أكثر من 16 مجالاً؛ ليكون منصة للابتكار وتمازج العقول الوطنية والعالمية لبناء مستقبل واعد.
وأضاف الوزير: إن إطلاق سمو ولي العهد لمشروع "ذا لاين" يؤكد التوجه والعزم الجاد لتنفيذ المشروع، ويسهم في إبراز الفرص الواعدة ويعزز الأمل والتفاؤل في قطاع الاستثمار ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
ونوه الدكتور القصبي بما تشهده المملكة من تحول غير مسبوق في مختلف القطاعات يتجدد يوماً بعد يوم عبر مشروعات بمزايا نسبية في المجالات السياحية والثقافية والرياضية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
07:00 PM
اخر تعديل
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:27 PM

"القصبي": مشروع "ذا لاين" منصة عالمية للابتكار وملتقى للمعرفة والتقنية والأبحاث

نموذج لمدن المستقبل الجديد ووجهة وموطن للحالمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عدّ وزير الإعلام المكلف عضو مجلس إدارة شركة نيوم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مشروع "ذا لاين" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم بأنه نموذج لمدن المستقبل الجديد ووجهة وموطن للحالمين، ولكل من يطمح أن يعيش بنمط جديد في بيئة مثالية فريدة على مستوى العالم.
وأكد "القصبي" أن الموقع الاستراتيجي المميز لنيوم وإطلالته على ساحل البحر الأحمر الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز ومحوراً لربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا؛ يعزز من الشراكات الدولية النوعية.
وقال الوزير القصبي في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية اليوم: إن بإمكان 70% من سكان العالم الوصول إلى نيوم خلال ثمان ساعات وأقل بحد أقصى، مما يجعل منها منصة عالمية للابتكار والإبداع وملتقى للمعرفة والتقنية والأبحاث والحضارات ينعكس أثرها النوعي على المنطقة والعالم".
ووصف مشروع نيوم بأنه عالمي وغير مسبوق ويشكل فرصة فريدة ومميزة للشباب، بتوفيره 380 ألف فرصة عمل، في عدة قطاعات استثمارية وشراكات وابتكار وابداع وأبحاث في أكثر من 16 مجالاً؛ ليكون منصة للابتكار وتمازج العقول الوطنية والعالمية لبناء مستقبل واعد.
وأضاف الوزير: إن إطلاق سمو ولي العهد لمشروع "ذا لاين" يؤكد التوجه والعزم الجاد لتنفيذ المشروع، ويسهم في إبراز الفرص الواعدة ويعزز الأمل والتفاؤل في قطاع الاستثمار ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
ونوه الدكتور القصبي بما تشهده المملكة من تحول غير مسبوق في مختلف القطاعات يتجدد يوماً بعد يوم عبر مشروعات بمزايا نسبية في المجالات السياحية والثقافية والرياضية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

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