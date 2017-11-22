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المملكة تختار "حد الطار" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار

عن فئة أفضل فيلم دولي

اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي "حد الطار" لتمثيل المملكة العربية السعودية رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي.

وجرى ترشيحه من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار المكونة من رئيس اللجنة عبدالله آل عياف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، والمخرجة هيفاء المنصور، والناقدة والمخرجة هناء العمير. والمنتج محمد التركي، ومدير اللجنة التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر، والسينمائي والشاعر أحمد الملا، مدير مهرجان الأفلام السعودية.

وسيدخل الفيلم بهذا الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 94 الذي سيُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بتاريخ 27 مارس 2022م.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان، كما عرض في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية، وحاز على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب عرضه داخل المملكة ونيله جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأفلام السعودية.

وعن ترشيح فيلمه لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار قال عبدالعزيز الشلاحي مخرج الفيلم "سعيد وفخور لتمثيل المملكة في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تختار "حد الطار" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار
سبق

اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي "حد الطار" لتمثيل المملكة العربية السعودية رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي.

وجرى ترشيحه من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار المكونة من رئيس اللجنة عبدالله آل عياف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، والمخرجة هيفاء المنصور، والناقدة والمخرجة هناء العمير. والمنتج محمد التركي، ومدير اللجنة التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر، والسينمائي والشاعر أحمد الملا، مدير مهرجان الأفلام السعودية.

وسيدخل الفيلم بهذا الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 94 الذي سيُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بتاريخ 27 مارس 2022م.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان، كما عرض في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية، وحاز على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب عرضه داخل المملكة ونيله جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأفلام السعودية.

وعن ترشيح فيلمه لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار قال عبدالعزيز الشلاحي مخرج الفيلم "سعيد وفخور لتمثيل المملكة في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل".

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:36 PM

المملكة تختار "حد الطار" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار

عن فئة أفضل فيلم دولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي "حد الطار" لتمثيل المملكة العربية السعودية رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي.

وجرى ترشيحه من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار المكونة من رئيس اللجنة عبدالله آل عياف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، والمخرجة هيفاء المنصور، والناقدة والمخرجة هناء العمير. والمنتج محمد التركي، ومدير اللجنة التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر، والسينمائي والشاعر أحمد الملا، مدير مهرجان الأفلام السعودية.

وسيدخل الفيلم بهذا الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 94 الذي سيُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بتاريخ 27 مارس 2022م.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان، كما عرض في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية، وحاز على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب عرضه داخل المملكة ونيله جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأفلام السعودية.

وعن ترشيح فيلمه لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار قال عبدالعزيز الشلاحي مخرج الفيلم "سعيد وفخور لتمثيل المملكة في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل".

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