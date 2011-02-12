النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

تصاعد التوتر مع روسيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.

وقالت السفارة على "تويتر": "على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين؛ سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم، الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

ودعت واشنطن ودول أخرى، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.

أمريكا أوكرانيا السفارة الأمريكية وزارة الخارجية روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا بمغادرة البلاد
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.

وقالت السفارة على "تويتر": "على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين؛ سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم، الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

ودعت واشنطن ودول أخرى، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:46 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:22 PM

أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

تصاعد التوتر مع روسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
695

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.

وقالت السفارة على "تويتر": "على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين؛ سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم، الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

ودعت واشنطن ودول أخرى، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة