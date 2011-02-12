أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا بمغادرة البلاد
تصاعد التوتر مع روسيا
أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.
وقالت السفارة على "تويتر": "على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين؛ سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم، الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا".
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.
ودعت واشنطن ودول أخرى، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا بمغادرة البلاد
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-12
أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.
وقالت السفارة على "تويتر": "على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين؛ سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم، الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا".
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.
ودعت واشنطن ودول أخرى، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:46 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:22 PM
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا بمغادرة البلاد
أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.
وقالت السفارة على "تويتر": "على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين؛ سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم، الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا".
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.
ودعت واشنطن ودول أخرى، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.