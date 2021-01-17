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تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بكورونا و 88 حالة وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 5616 شخصًا والإصابات 177231

سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بكورونا و 88 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
12:55 AM

تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بكورونا و 88 حالة وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 5616 شخصًا والإصابات 177231

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.

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