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"الأرصاد" تكشف عن الملامح المناخية لموسم حج عام 1440هـ

طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً يميل للاعتدال نسبياً ليلاً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440 على مكة المكرمة والمدينة المنورة، أن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019م ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال نسبياً ليلاً.

وأشارت إلى تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحياناً والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة عن حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام.

وتشير التوقعات بخصوص مكة المكرمة احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية وتوقعات الأمطار حول المعدل علماً بأنه خلال هذه الفترة تاريخياً قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحياناً، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحياناً.

وذكر التقرير أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية.

وكان معدل أعلى هطول للأمطار خلال الشهر كان 46.2 ملم و35 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح شمالي بمعدل سرعة يتراوح ما بين 9-15كم/س.

وتشير التوقعات بخصوص المدينة المنورة إلى احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علمًا بأنه خلال هذه الفترة تاريخيًا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة.

كما أوضح التقرير أن البيانات المناخية على المدينة المنورة توضح أن معدلات درجات الحرارة المئوية كانت 43.8 للعظمى و30.3 للصغرى و37.3 للمتوسط، فيما توضح معدلات هطول الأمطار خلال الشهر كان39.6ملم و38.5 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح غربي بشكل عام بمعدل سرعة ما بين 8 إلى 14 كلم/س.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تكشف عن الملامح المناخية لموسم حج عام 1440هـ
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440 على مكة المكرمة والمدينة المنورة، أن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019م ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال نسبياً ليلاً.

وأشارت إلى تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحياناً والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة عن حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام.

وتشير التوقعات بخصوص مكة المكرمة احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية وتوقعات الأمطار حول المعدل علماً بأنه خلال هذه الفترة تاريخياً قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحياناً، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحياناً.

وذكر التقرير أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية.

وكان معدل أعلى هطول للأمطار خلال الشهر كان 46.2 ملم و35 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح شمالي بمعدل سرعة يتراوح ما بين 9-15كم/س.

وتشير التوقعات بخصوص المدينة المنورة إلى احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علمًا بأنه خلال هذه الفترة تاريخيًا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة.

كما أوضح التقرير أن البيانات المناخية على المدينة المنورة توضح أن معدلات درجات الحرارة المئوية كانت 43.8 للعظمى و30.3 للصغرى و37.3 للمتوسط، فيما توضح معدلات هطول الأمطار خلال الشهر كان39.6ملم و38.5 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح غربي بشكل عام بمعدل سرعة ما بين 8 إلى 14 كلم/س.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
04:45 PM

"الأرصاد" تكشف عن الملامح المناخية لموسم حج عام 1440هـ

طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً يميل للاعتدال نسبياً ليلاً

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عبدالله الراجحي - جدة
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6,423

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440 على مكة المكرمة والمدينة المنورة، أن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019م ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال نسبياً ليلاً.

وأشارت إلى تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحياناً والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة عن حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام.

وتشير التوقعات بخصوص مكة المكرمة احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية وتوقعات الأمطار حول المعدل علماً بأنه خلال هذه الفترة تاريخياً قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحياناً، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحياناً.

وذكر التقرير أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية.

وكان معدل أعلى هطول للأمطار خلال الشهر كان 46.2 ملم و35 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح شمالي بمعدل سرعة يتراوح ما بين 9-15كم/س.

وتشير التوقعات بخصوص المدينة المنورة إلى احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علمًا بأنه خلال هذه الفترة تاريخيًا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة.

كما أوضح التقرير أن البيانات المناخية على المدينة المنورة توضح أن معدلات درجات الحرارة المئوية كانت 43.8 للعظمى و30.3 للصغرى و37.3 للمتوسط، فيما توضح معدلات هطول الأمطار خلال الشهر كان39.6ملم و38.5 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح غربي بشكل عام بمعدل سرعة ما بين 8 إلى 14 كلم/س.

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