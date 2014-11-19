النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام مناورات "تمرين رماية الخليج 2021" في دولة الكويت بمشاركة سعودية

تحت رعاية وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اختتمت اليوم مناورات تمرين رماية الخليج 2021، التي جرت خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر الحالي في مجمع ميادين الأديرع بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية وتشكيلات من القوة البرية الكويتية، بالإضافة إلى قوة واجب سبارتن التابعة للقوات الأمريكية الصديقة.

وحضر مناورات ختام التمرين رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، وقائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وقائد القيادة المركزية الوسطى للجيش الأمريكي الفريق رونالد كلارك، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الكويت العميد الركن مصلح بن صالح العتيبي، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين.

وأكد الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، أن مشاركة القوات البرية الملكية السعودية في تمرين رماية الخليج 2021 مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة تسهم في رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة تمهيداً لأي عمليات مستقبلية للدفاع عن المنطقة و أمن الخليج العربي وأمن المنطقة عموماً.

وقدم "المطير" شكره للجميع على هذا النجاح الملحوظ، وللأشقاء والإخوة في دولة الكويت على الجهود المبذولة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ الوطن قيادة وشعباً، ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختتام مناورات "تمرين رماية الخليج 2021" في دولة الكويت بمشاركة سعودية
سبق

تحت رعاية وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اختتمت اليوم مناورات تمرين رماية الخليج 2021، التي جرت خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر الحالي في مجمع ميادين الأديرع بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية وتشكيلات من القوة البرية الكويتية، بالإضافة إلى قوة واجب سبارتن التابعة للقوات الأمريكية الصديقة.

وحضر مناورات ختام التمرين رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، وقائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وقائد القيادة المركزية الوسطى للجيش الأمريكي الفريق رونالد كلارك، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الكويت العميد الركن مصلح بن صالح العتيبي، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين.

وأكد الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، أن مشاركة القوات البرية الملكية السعودية في تمرين رماية الخليج 2021 مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة تسهم في رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة تمهيداً لأي عمليات مستقبلية للدفاع عن المنطقة و أمن الخليج العربي وأمن المنطقة عموماً.

وقدم "المطير" شكره للجميع على هذا النجاح الملحوظ، وللأشقاء والإخوة في دولة الكويت على الجهود المبذولة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ الوطن قيادة وشعباً، ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:34 PM

اختتام مناورات "تمرين رماية الخليج 2021" في دولة الكويت بمشاركة سعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
1
875

تحت رعاية وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اختتمت اليوم مناورات تمرين رماية الخليج 2021، التي جرت خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر الحالي في مجمع ميادين الأديرع بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية وتشكيلات من القوة البرية الكويتية، بالإضافة إلى قوة واجب سبارتن التابعة للقوات الأمريكية الصديقة.

وحضر مناورات ختام التمرين رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، وقائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وقائد القيادة المركزية الوسطى للجيش الأمريكي الفريق رونالد كلارك، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الكويت العميد الركن مصلح بن صالح العتيبي، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين.

وأكد الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، أن مشاركة القوات البرية الملكية السعودية في تمرين رماية الخليج 2021 مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة تسهم في رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة تمهيداً لأي عمليات مستقبلية للدفاع عن المنطقة و أمن الخليج العربي وأمن المنطقة عموماً.

وقدم "المطير" شكره للجميع على هذا النجاح الملحوظ، وللأشقاء والإخوة في دولة الكويت على الجهود المبذولة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ الوطن قيادة وشعباً، ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة