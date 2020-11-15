"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

أشارت إلى أنهما اتسما بالشفافية والرؤى المشرقة

قالت الكاتبة الدكتورة حواء القرني، إن خطابي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- اللذين وجهاهما للشعب السعودي في افتتاح أعمال الدورة الثامنة من السنة الأولى لمجلس الشورى، تميزًا بالشفافية والوضوح والرؤى المشرقة، حيث تضمن خطاب المليك سردًا لإنجازاته الاستثنائية في عهده الزاهر اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا.

وأكدت "القرني" أن خطاب المليك طمأن كل فئات المجتمع السعودي أن القيادة تضع المواطن السعودي كمحور لاهتمامها، ونتيجة لذلك فقد بادل الشعب مليكه ودًا بود ووفاءً بوفاء وعطاءً بعطاء.

وأشارت إلى أن خطاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله– عكس مدى ثقته الكبيرة في كل أفراد الشعب السعودي؛ حيث أشركهم سموه حول التحديات خصوصًا الاقتصادية التي تواجهها المملكة نتيجة لجائحة كورونا ليستنير سموه بآرائهم ورؤاهم حول حاضر ومستقبل مملكتنا الحبيبة، التي تسير بخطوات حثيثة نحو مستقبل مشرق وزاهر.

واعتبرت "القرني" أن الصدى الواسع الذي وجده خطابي المليك وولي عهده في مختلف أجهزة الإعلام داخليًا وخارجيًا أبلغ دليل على صدق ما تضمنه من حقائق مدعومة بالأرقام والإحصاءات الدقيقة.