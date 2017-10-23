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الحجرف: مبادرة "السعودية الخضراء" تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي

أمين مجلس التعاون ثمّن الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلنت وتمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة

‬ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية المضامين والمبادرات التي تَضمنتها كلمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي افتتح بها فعاليات مبادرة "السعودية الخضراء" التي انطلقت أعمالها اليوم.

وأوضح الأمين العام أن هذه المبادرة تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي، وتطلقها المملكة وتتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي، مثمنًا الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها، والتي تمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة، مرحّبًا بالإعلان عن انتظام اجتماعات مبادرة السعودية الخضراء كل عام؛ الأمر الذي يعكس التزامًا بأهدافها، والعمل مع دول الإقليم والعالم نحو تحقيق أهدافها.

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الحجرف: مبادرة "السعودية الخضراء" تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي
سبق

‬ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية المضامين والمبادرات التي تَضمنتها كلمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي افتتح بها فعاليات مبادرة "السعودية الخضراء" التي انطلقت أعمالها اليوم.

وأوضح الأمين العام أن هذه المبادرة تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي، وتطلقها المملكة وتتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي، مثمنًا الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها، والتي تمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة، مرحّبًا بالإعلان عن انتظام اجتماعات مبادرة السعودية الخضراء كل عام؛ الأمر الذي يعكس التزامًا بأهدافها، والعمل مع دول الإقليم والعالم نحو تحقيق أهدافها.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
03:24 PM

الحجرف: مبادرة "السعودية الخضراء" تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي

أمين مجلس التعاون ثمّن الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلنت وتمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية المضامين والمبادرات التي تَضمنتها كلمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي افتتح بها فعاليات مبادرة "السعودية الخضراء" التي انطلقت أعمالها اليوم.

وأوضح الأمين العام أن هذه المبادرة تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي، وتطلقها المملكة وتتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي، مثمنًا الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها، والتي تمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة، مرحّبًا بالإعلان عن انتظام اجتماعات مبادرة السعودية الخضراء كل عام؛ الأمر الذي يعكس التزامًا بأهدافها، والعمل مع دول الإقليم والعالم نحو تحقيق أهدافها.

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