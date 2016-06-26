"العليط" للمرتبة 13 مديرًا لمكتب العمل بالرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بترقية عادل بن صالح العليط، إلى وظيفة مدير مكتب العمل، بالمرتبة 13.

ورفع "العليط" شكره وامتنانه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونائبه، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.