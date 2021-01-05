من الكفاءات الوطنية.. جامعة القصيم تُعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

تستقبل الطلبات إلكترونياً من الأحد 26/ 5/ 1442 حتى السبت 3/ 6/ 1442

أعلنت جامعة القصيم عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها خلال العام 2021م (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد) وترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وذلك في التخصصات المحددة للجنسين.

وستُستقبل طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف إلكترونياً من يوم الأحد 26/ 5/ 1442 حتى السبت 3/ 6/ 1442، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني: https://guest.qu.edu.sa/login

وحددت الجامعة عدداً من الشروط الواجب توفرها للتقديم على هذه الوظائف الأكاديمية، ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج، وأن تكون درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متسقة فيما بينها في التخصص العام المراد التقديم عليه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.



وللاطلاع على الوظائف المتوفرة والشروط وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات يرجى زيارة الرابط: https://short.qu.edu.sa/UNYjN