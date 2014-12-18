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صحف "أرجنتينية" تزعم مفاوضة "النصر" لمهاجم "فاسكو دي جاما"

ليحل محل المغربي "حمدالله" الذي خطفه الاتحاد

زعمت تقارير صحفية أرجنتينية اقتراب نادي النصر من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو لاعب فريق فاسكو دي جاما البرازيلي .

وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر تقدمت بعرض رسمي للاعب البالغ من العمر 33 عامًا ليحل محل المغربي عبد الرزاق حمدالله.

اللاعب سبق له اللعب في صفوف باتشوكا المكسيكي وانديبنتدينتي ميديلين الكولومبي وسبق له احتلال للمركز الرابع في قائمة هدافي العالم في 2019 .

مصادر إعلامية أرجنتينية موثوق بها نفت وجود عرض رسمي من قبل إدارة النادي السعودي وأن ما يتردد لا أساس له من الصحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف "أرجنتينية" تزعم مفاوضة "النصر" لمهاجم "فاسكو دي جاما"
سبق

زعمت تقارير صحفية أرجنتينية اقتراب نادي النصر من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو لاعب فريق فاسكو دي جاما البرازيلي .

وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر تقدمت بعرض رسمي للاعب البالغ من العمر 33 عامًا ليحل محل المغربي عبد الرزاق حمدالله.

اللاعب سبق له اللعب في صفوف باتشوكا المكسيكي وانديبنتدينتي ميديلين الكولومبي وسبق له احتلال للمركز الرابع في قائمة هدافي العالم في 2019 .

مصادر إعلامية أرجنتينية موثوق بها نفت وجود عرض رسمي من قبل إدارة النادي السعودي وأن ما يتردد لا أساس له من الصحة.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:38 PM

صحف "أرجنتينية" تزعم مفاوضة "النصر" لمهاجم "فاسكو دي جاما"

ليحل محل المغربي "حمدالله" الذي خطفه الاتحاد

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,900

زعمت تقارير صحفية أرجنتينية اقتراب نادي النصر من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو لاعب فريق فاسكو دي جاما البرازيلي .

وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر تقدمت بعرض رسمي للاعب البالغ من العمر 33 عامًا ليحل محل المغربي عبد الرزاق حمدالله.

اللاعب سبق له اللعب في صفوف باتشوكا المكسيكي وانديبنتدينتي ميديلين الكولومبي وسبق له احتلال للمركز الرابع في قائمة هدافي العالم في 2019 .

مصادر إعلامية أرجنتينية موثوق بها نفت وجود عرض رسمي من قبل إدارة النادي السعودي وأن ما يتردد لا أساس له من الصحة.

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