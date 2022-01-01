محافظ المجمعة يوجه بتكثيف الجولات الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شدد على ضرورة متابعة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي

وجه محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اللجنة الميدانية لمتابعة جائحة كورونا، بتكثيف الجولات الرقابية وتطبيق التعليمات والبروتوكولات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وشدد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله على ضرورة متابعة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة، والتباعد، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والمحلات بتطبيق برنامج توكلنا.



وأكد على ضرورة إرشاد المواطنين والمقيمين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.