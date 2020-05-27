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"الأرصاد" تنبّه شرورة من رياح وأتربة و"المدني" تتفاعل

مطالبات باتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في هذه الحالات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح سطحية محافظة شرورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه شرورة من رياح وأتربة و"المدني" تتفاعل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:18 AM

"الأرصاد" تنبّه شرورة من رياح وأتربة و"المدني" تتفاعل

مطالبات باتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في هذه الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو.

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