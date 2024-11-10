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الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

عبر جولات الأمانة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكورونا

نفّذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة، عدة جولات رقابية على عدد من معاصر الزيتون بمنطقة الجوف؛ للتأكد من تطبيق التعليمات المرتبطة بتطبيق الجودة في عمليتَي العصر والتعبئة، وشملت الجولة عدد 10 معاصر زيتون بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة ولم تسفر الجولة على أي مخالفات، كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان؛ إن الهدف من الجولات على المعاصر التأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة الجولات على عملية العصر إلى أن يتم الانتهاء من كامل المنتج الموجود بالمنطقة، كما أكد أنه بإمكان المزارعين فحص جودة منتجهم عن طريق مختبر الأمانة.

وأشار إلى أن المختبر سيقوم بفحص كامل المنتج للمزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون القادم للتأكد من اجتيازه اختبارات الجودة.

يُذكر أن منطقة الجوف أكثر مناطق المملكة إنتاجاً للزيتون، حيث تبلغ أعداد أشجار الزيتون في المنطقة ما يقرب من 20 مليون شجرة ما بين مثمرة وغير مثمرة، ويبلغ إنتاج المنطقة سنوياً أكثر من 220 ألف طن من الزيتون المخلل، وأكثر من 70 ألف طن زيت زيتون سنوياً، ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف بأنه خالٍ من الأسمدة المركبة والهرمونات، حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حد سواء على الأسمدة الطبيعية.

أمانة منطقة الجوف معاصر الزيتون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي
سبق

نفّذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة، عدة جولات رقابية على عدد من معاصر الزيتون بمنطقة الجوف؛ للتأكد من تطبيق التعليمات المرتبطة بتطبيق الجودة في عمليتَي العصر والتعبئة، وشملت الجولة عدد 10 معاصر زيتون بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة ولم تسفر الجولة على أي مخالفات، كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان؛ إن الهدف من الجولات على المعاصر التأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة الجولات على عملية العصر إلى أن يتم الانتهاء من كامل المنتج الموجود بالمنطقة، كما أكد أنه بإمكان المزارعين فحص جودة منتجهم عن طريق مختبر الأمانة.

وأشار إلى أن المختبر سيقوم بفحص كامل المنتج للمزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون القادم للتأكد من اجتيازه اختبارات الجودة.

يُذكر أن منطقة الجوف أكثر مناطق المملكة إنتاجاً للزيتون، حيث تبلغ أعداد أشجار الزيتون في المنطقة ما يقرب من 20 مليون شجرة ما بين مثمرة وغير مثمرة، ويبلغ إنتاج المنطقة سنوياً أكثر من 220 ألف طن من الزيتون المخلل، وأكثر من 70 ألف طن زيت زيتون سنوياً، ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف بأنه خالٍ من الأسمدة المركبة والهرمونات، حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حد سواء على الأسمدة الطبيعية.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:39 AM

الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

عبر جولات الأمانة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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نفّذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة، عدة جولات رقابية على عدد من معاصر الزيتون بمنطقة الجوف؛ للتأكد من تطبيق التعليمات المرتبطة بتطبيق الجودة في عمليتَي العصر والتعبئة، وشملت الجولة عدد 10 معاصر زيتون بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة ولم تسفر الجولة على أي مخالفات، كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان؛ إن الهدف من الجولات على المعاصر التأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة الجولات على عملية العصر إلى أن يتم الانتهاء من كامل المنتج الموجود بالمنطقة، كما أكد أنه بإمكان المزارعين فحص جودة منتجهم عن طريق مختبر الأمانة.

وأشار إلى أن المختبر سيقوم بفحص كامل المنتج للمزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون القادم للتأكد من اجتيازه اختبارات الجودة.

يُذكر أن منطقة الجوف أكثر مناطق المملكة إنتاجاً للزيتون، حيث تبلغ أعداد أشجار الزيتون في المنطقة ما يقرب من 20 مليون شجرة ما بين مثمرة وغير مثمرة، ويبلغ إنتاج المنطقة سنوياً أكثر من 220 ألف طن من الزيتون المخلل، وأكثر من 70 ألف طن زيت زيتون سنوياً، ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف بأنه خالٍ من الأسمدة المركبة والهرمونات، حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حد سواء على الأسمدة الطبيعية.

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