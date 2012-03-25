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إدارة "بايدن" تخصص 10 مليارات دولار إضافية لرفع معدلات التطعيم ضد "كورونا"

تستهدف المناطق الريفية وذات الدخل المنخفض والأقليات

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، تخصيص 10 مليارات دولار إضافية؛ لمحاولة رفع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في مناطق الدخل المنخفض، والأقليات، والمناطق الريفية بجميع أنحاء البلاد.

وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن، التي ستبدأ في توزيع مخصصات خطة التحفيز الاقتصادي في أبريل، على ما يقرب من 1400 مركز في جميع أنحاء البلاد، أن المراكز الصحية يمكنها أيضاً استخدام التمويل لتعديل وتحسين البنية التحتية، وإضافة وحدات متنقلة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشمل الجهود التي يتم تمويلها من خلال حزمة الإغاثة ضد آثار فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمراكز الصحة المجتمعية لتوسيع عمليات التطعيم ضد كوفيد-19، والاختبار، والرعاية الصحية الوقائية الأخرى للسكان المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بالفيروس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إدارة "بايدن" تخصص 10 مليارات دولار إضافية لرفع معدلات التطعيم ضد "كورونا"
سبق

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، تخصيص 10 مليارات دولار إضافية؛ لمحاولة رفع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في مناطق الدخل المنخفض، والأقليات، والمناطق الريفية بجميع أنحاء البلاد.

وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن، التي ستبدأ في توزيع مخصصات خطة التحفيز الاقتصادي في أبريل، على ما يقرب من 1400 مركز في جميع أنحاء البلاد، أن المراكز الصحية يمكنها أيضاً استخدام التمويل لتعديل وتحسين البنية التحتية، وإضافة وحدات متنقلة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشمل الجهود التي يتم تمويلها من خلال حزمة الإغاثة ضد آثار فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمراكز الصحة المجتمعية لتوسيع عمليات التطعيم ضد كوفيد-19، والاختبار، والرعاية الصحية الوقائية الأخرى للسكان المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بالفيروس.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
04:32 PM

إدارة "بايدن" تخصص 10 مليارات دولار إضافية لرفع معدلات التطعيم ضد "كورونا"

تستهدف المناطق الريفية وذات الدخل المنخفض والأقليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، تخصيص 10 مليارات دولار إضافية؛ لمحاولة رفع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في مناطق الدخل المنخفض، والأقليات، والمناطق الريفية بجميع أنحاء البلاد.

وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن، التي ستبدأ في توزيع مخصصات خطة التحفيز الاقتصادي في أبريل، على ما يقرب من 1400 مركز في جميع أنحاء البلاد، أن المراكز الصحية يمكنها أيضاً استخدام التمويل لتعديل وتحسين البنية التحتية، وإضافة وحدات متنقلة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشمل الجهود التي يتم تمويلها من خلال حزمة الإغاثة ضد آثار فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمراكز الصحة المجتمعية لتوسيع عمليات التطعيم ضد كوفيد-19، والاختبار، والرعاية الصحية الوقائية الأخرى للسكان المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بالفيروس.

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