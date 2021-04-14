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"الصحة": نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد على استمرار التقيد بها.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 929 حالة مؤكدة وتعافي 806 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8935؛ منها 986 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 401157 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 385441 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 8 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6781 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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"الصحة": نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد على استمرار التقيد بها.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة
سبق

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 929 حالة مؤكدة وتعافي 806 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8935؛ منها 986 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 401157 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 385441 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 8 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6781 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
04:15 PM

"الصحة": نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد على استمرار التقيد بها.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,993

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 929 حالة مؤكدة وتعافي 806 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8935؛ منها 986 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 401157 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 385441 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 8 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6781 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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