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"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

بالتعاون مع "الصحة" لتعزيز الوعي بآلية التعامل مع الأوبئة الموسمية

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الوزارة، التي تُقام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ وفق البروتوكولات الصحية.

وحظيت الحملة -فور انطلاقها- بإقبال كبير من منسوبي الوزارة؛ حيث تأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد منسوبيها للوقاية من مضاعفات الأنفلونزا الموسمية، وتعزيزًا للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجّه بتنفيذ الحملة في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ في إطار التعاون القائم مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي والحث على السلوكيات السليمة للتعامل مع الأوبئة الموسمية.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية
سبق

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الوزارة، التي تُقام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ وفق البروتوكولات الصحية.

وحظيت الحملة -فور انطلاقها- بإقبال كبير من منسوبي الوزارة؛ حيث تأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد منسوبيها للوقاية من مضاعفات الأنفلونزا الموسمية، وتعزيزًا للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجّه بتنفيذ الحملة في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ في إطار التعاون القائم مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي والحث على السلوكيات السليمة للتعامل مع الأوبئة الموسمية.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
01:24 PM

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

بالتعاون مع "الصحة" لتعزيز الوعي بآلية التعامل مع الأوبئة الموسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الوزارة، التي تُقام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ وفق البروتوكولات الصحية.

وحظيت الحملة -فور انطلاقها- بإقبال كبير من منسوبي الوزارة؛ حيث تأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد منسوبيها للوقاية من مضاعفات الأنفلونزا الموسمية، وتعزيزًا للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجّه بتنفيذ الحملة في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ في إطار التعاون القائم مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي والحث على السلوكيات السليمة للتعامل مع الأوبئة الموسمية.

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