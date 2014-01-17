"الحجرف" يلتقي بسفراء ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون في بروكسل

هنّأهم على نجاح القمة الخليجية الـ42 التي احتضنتها الرياض

الْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بسفراء ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون في بروكسل، بحضور رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

وفي مستهل اللقاء هنّأ الأمين العام السفراءَ ورؤساء البعثات على نجاح القمة الخليجية الـ(42) التي احتضنتها الرياض في 14 ديسمبر الماضي؛ مؤكدًا أن مخرجات القمة تعد إضافة داعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة نحو العقد الخامس، برعاية وتوجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وبما يخدم دول وشعوب مجلس التعاون.

واستعرض الأمين العام مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وشكر أصحاب السعادة على الجهود الملموسة التي يقوم بها السفراء ورؤساء البعثات؛ متمنيًا لهم المزيد من التقدم والعطاء بما يخدم رؤية ورسالة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.