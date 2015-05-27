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مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" ومعهد البحوث لتدريب طلبة "الأمن الصحي"

لتوفير الفرص التدريبية للجميع واستغلالها على الوجه الأمثل

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية مذكرة تفاهم مع معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية لتدريب طلبة برنامج الأمن الصحي في المدينة لمدة أسبوعين.

واتفق الطرفان على ضرورة الشراكة لتوفير الفرص التدريبية للجميع واستغلالها على الوجه الأمثل، على أن يكون التدريب في مرافق المدينة الملائمة لطبيعة التدريب وأهدافه.

مثّل المدينة في توقيع الاتفاقية: المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، الذي أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المدينة على تنمية الكوادر وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأمن الصحي، فيما مثل جانب المعهد العميد: د. عبد الله بن سليمان السيد.

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مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" ومعهد البحوث لتدريب طلبة "الأمن الصحي"
سبق

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية مذكرة تفاهم مع معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية لتدريب طلبة برنامج الأمن الصحي في المدينة لمدة أسبوعين.

واتفق الطرفان على ضرورة الشراكة لتوفير الفرص التدريبية للجميع واستغلالها على الوجه الأمثل، على أن يكون التدريب في مرافق المدينة الملائمة لطبيعة التدريب وأهدافه.

مثّل المدينة في توقيع الاتفاقية: المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، الذي أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المدينة على تنمية الكوادر وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأمن الصحي، فيما مثل جانب المعهد العميد: د. عبد الله بن سليمان السيد.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:33 PM

مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" ومعهد البحوث لتدريب طلبة "الأمن الصحي"

لتوفير الفرص التدريبية للجميع واستغلالها على الوجه الأمثل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مدينة الملك سعود الطبية مذكرة تفاهم مع معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية لتدريب طلبة برنامج الأمن الصحي في المدينة لمدة أسبوعين.

واتفق الطرفان على ضرورة الشراكة لتوفير الفرص التدريبية للجميع واستغلالها على الوجه الأمثل، على أن يكون التدريب في مرافق المدينة الملائمة لطبيعة التدريب وأهدافه.

مثّل المدينة في توقيع الاتفاقية: المدير العام التنفيذي د. أحمد العنزي، الذي أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المدينة على تنمية الكوادر وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأمن الصحي، فيما مثل جانب المعهد العميد: د. عبد الله بن سليمان السيد.

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