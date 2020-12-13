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"أولسان" و"بيرسبوليس" في نهائي دوري أبطال آسيا 2020

يقام السبت 19 ديسمبر الجاري

بلغ فريق "أولسان هيونداي" الكوري الجنوبي لكرة القدم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعدما تغلب على "فيسيل كوبي" الياباني 2-1 بعد شوطين إضافيين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويلتقي "أولسان هيونداي" في المباراة النهائية مع "بيرسيبوليس" الإيراني، حيث تقام المباراة النهائية يوم السبت 19 ديسمبر الجاري على ملعب الجنوب في الدوحة.

يشار إلى أن "فيسيل كوبي" يشارك في البطولة القارية للمرة الأولى، في حين يشارك "أولسان هيونداي" للمرة الثامنة في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حيث توج باللقب عام 2012.

دوري أبطال آسيا 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أولسان" و"بيرسبوليس" في نهائي دوري أبطال آسيا 2020
سبق

بلغ فريق "أولسان هيونداي" الكوري الجنوبي لكرة القدم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعدما تغلب على "فيسيل كوبي" الياباني 2-1 بعد شوطين إضافيين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويلتقي "أولسان هيونداي" في المباراة النهائية مع "بيرسيبوليس" الإيراني، حيث تقام المباراة النهائية يوم السبت 19 ديسمبر الجاري على ملعب الجنوب في الدوحة.

يشار إلى أن "فيسيل كوبي" يشارك في البطولة القارية للمرة الأولى، في حين يشارك "أولسان هيونداي" للمرة الثامنة في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حيث توج باللقب عام 2012.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
07:23 PM

"أولسان" و"بيرسبوليس" في نهائي دوري أبطال آسيا 2020

يقام السبت 19 ديسمبر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ فريق "أولسان هيونداي" الكوري الجنوبي لكرة القدم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعدما تغلب على "فيسيل كوبي" الياباني 2-1 بعد شوطين إضافيين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويلتقي "أولسان هيونداي" في المباراة النهائية مع "بيرسيبوليس" الإيراني، حيث تقام المباراة النهائية يوم السبت 19 ديسمبر الجاري على ملعب الجنوب في الدوحة.

يشار إلى أن "فيسيل كوبي" يشارك في البطولة القارية للمرة الأولى، في حين يشارك "أولسان هيونداي" للمرة الثامنة في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حيث توج باللقب عام 2012.

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