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رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

قال: أدرك أن عدم تجمع الناس للاحتفال بسبب كورونا أمر صعب

هنّأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الوزراء في كلمة بهذه المناسبة: "عيد مبارك لكل من يحتفل بهذه المناسبة اليوم هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم".

وأعرب جونسون عن تقديره للظروف الخاصة التي تصاحب مناسبة عيد فطر هذا العام قائلًا: "أدرك، مرة أخرى، أن عدم تجمع الناس للاحتفال بعيد الفطر المبارك -كما يُحتفى به عادة- بسبب تفشي فيروس كورونا؛ يعد أمرًا صعبًا"؛ مشيرًا إلى أن المسلمين في المملكة المتحدة بارعون في إيجاد طرق جديدة لأداء الشعائر التقليدية التي تجمع بين الناس في مثل هذا الوقت.

وأشار إلى أنه تَحَدّث إلى كثير من المسلمين الذين يعملون في الخطوط الأمامية وضمن خدمات الرعاية الصحة المتنوعة خلال فترة انتشار وباء كورونا؛ مُثنيًا على روح الإيثار والعمل من أجل حماية المجتمع التي يتمتع بها أولئك المسلمون.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
سبق

هنّأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الوزراء في كلمة بهذه المناسبة: "عيد مبارك لكل من يحتفل بهذه المناسبة اليوم هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم".

وأعرب جونسون عن تقديره للظروف الخاصة التي تصاحب مناسبة عيد فطر هذا العام قائلًا: "أدرك، مرة أخرى، أن عدم تجمع الناس للاحتفال بعيد الفطر المبارك -كما يُحتفى به عادة- بسبب تفشي فيروس كورونا؛ يعد أمرًا صعبًا"؛ مشيرًا إلى أن المسلمين في المملكة المتحدة بارعون في إيجاد طرق جديدة لأداء الشعائر التقليدية التي تجمع بين الناس في مثل هذا الوقت.

وأشار إلى أنه تَحَدّث إلى كثير من المسلمين الذين يعملون في الخطوط الأمامية وضمن خدمات الرعاية الصحة المتنوعة خلال فترة انتشار وباء كورونا؛ مُثنيًا على روح الإيثار والعمل من أجل حماية المجتمع التي يتمتع بها أولئك المسلمون.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
01:25 PM

رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

قال: أدرك أن عدم تجمع الناس للاحتفال بسبب كورونا أمر صعب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,345

هنّأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الوزراء في كلمة بهذه المناسبة: "عيد مبارك لكل من يحتفل بهذه المناسبة اليوم هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم".

وأعرب جونسون عن تقديره للظروف الخاصة التي تصاحب مناسبة عيد فطر هذا العام قائلًا: "أدرك، مرة أخرى، أن عدم تجمع الناس للاحتفال بعيد الفطر المبارك -كما يُحتفى به عادة- بسبب تفشي فيروس كورونا؛ يعد أمرًا صعبًا"؛ مشيرًا إلى أن المسلمين في المملكة المتحدة بارعون في إيجاد طرق جديدة لأداء الشعائر التقليدية التي تجمع بين الناس في مثل هذا الوقت.

وأشار إلى أنه تَحَدّث إلى كثير من المسلمين الذين يعملون في الخطوط الأمامية وضمن خدمات الرعاية الصحة المتنوعة خلال فترة انتشار وباء كورونا؛ مُثنيًا على روح الإيثار والعمل من أجل حماية المجتمع التي يتمتع بها أولئك المسلمون.

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