أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.
وفي التفاصيل: أوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ37 موزعة على 6 مدن تتبع لمنطقة عسير.
وسجلت خميس مشيط 15 حالة، وأبها 11 حالة، والمجاردة 4 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، ومحايل عسير 2، وبيشة 2.
عسير.. تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا موزعة في 6 مدن
15 حالة بخميس مشيط و11 في أبها
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.
وفي التفاصيل: أوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ37 موزعة على 6 مدن تتبع لمنطقة عسير.
وسجلت خميس مشيط 15 حالة، وأبها 11 حالة، والمجاردة 4 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، ومحايل عسير 2، وبيشة 2.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.
عسير.. تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا موزعة في 6 مدن
15 حالة بخميس مشيط و11 في أبها
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.
وفي التفاصيل: أوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ37 موزعة على 6 مدن تتبع لمنطقة عسير.
وسجلت خميس مشيط 15 حالة، وأبها 11 حالة، والمجاردة 4 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، ومحايل عسير 2، وبيشة 2.