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الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة.. و" آل فتيل " بات قريباً من النصر

بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني إثر فراغهم من المعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته الاعتيادية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، أدى الفريق مراناً فنياً متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة.


من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب مدافع الأهلي محمد آل فتيل، من الانتقال إلى النصر خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية، فإن آل فتيل سينتقل إلى النصر، بعقد لمدة 3 سنوات، مقابل 16.5 مليون ريال سعودي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة.. و" آل فتيل " بات قريباً من النصر
سبق

بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني إثر فراغهم من المعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته الاعتيادية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، أدى الفريق مراناً فنياً متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة.


من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب مدافع الأهلي محمد آل فتيل، من الانتقال إلى النصر خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية، فإن آل فتيل سينتقل إلى النصر، بعقد لمدة 3 سنوات، مقابل 16.5 مليون ريال سعودي.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
11:42 PM

الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة.. و" آل فتيل " بات قريباً من النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني إثر فراغهم من المعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته الاعتيادية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

بدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، أدى الفريق مراناً فنياً متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة.


من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب مدافع الأهلي محمد آل فتيل، من الانتقال إلى النصر خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية، فإن آل فتيل سينتقل إلى النصر، بعقد لمدة 3 سنوات، مقابل 16.5 مليون ريال سعودي.

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