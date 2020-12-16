"السديري": رؤية خادم الحرمين وولي العهد حدّت من الآثار السلبية لجائحة كورونا

هنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة إعلان الميزانية

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ، 2021م.

وأكد وكيل إمارة الرياض في تصريح له بهذه المناسبة إن الرؤية الثاقبة والحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله- جاوزت بهذا الوطن التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي يعاني منها العالم أجمع، حيث أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها وعنايتها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن خلال هذه الجائحة، وامتدت هذه العناية بالتوجيه الكريم بتوفير اللقاح للجميع بشكل مجاني.

وأضاف: "التدابير والسياسات التي وجهت بها القيادة الحكيمة كان نتاجها ما تم إعلانه في الميزانية العامة للدولة، والتي أكدت على مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات التنمية، وتنمية وتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو النماء والتطور لمستقبل زاهر لهذا الوطن وأبنائه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

وفي ختام تصريحه، دعا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ورغد العيش.