النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديري": رؤية خادم الحرمين وولي العهد حدّت من الآثار السلبية لجائحة كورونا

هنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة إعلان الميزانية

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ، 2021م.

وأكد وكيل إمارة الرياض في تصريح له بهذه المناسبة إن الرؤية الثاقبة والحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله- جاوزت بهذا الوطن التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي يعاني منها العالم أجمع، حيث أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها وعنايتها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن خلال هذه الجائحة، وامتدت هذه العناية بالتوجيه الكريم بتوفير اللقاح للجميع بشكل مجاني.

وأضاف: "التدابير والسياسات التي وجهت بها القيادة الحكيمة كان نتاجها ما تم إعلانه في الميزانية العامة للدولة، والتي أكدت على مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات التنمية، وتنمية وتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو النماء والتطور لمستقبل زاهر لهذا الوطن وأبنائه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

وفي ختام تصريحه، دعا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ورغد العيش.

وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديري": رؤية خادم الحرمين وولي العهد حدّت من الآثار السلبية لجائحة كورونا
سبق

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ، 2021م.

وأكد وكيل إمارة الرياض في تصريح له بهذه المناسبة إن الرؤية الثاقبة والحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله- جاوزت بهذا الوطن التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي يعاني منها العالم أجمع، حيث أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها وعنايتها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن خلال هذه الجائحة، وامتدت هذه العناية بالتوجيه الكريم بتوفير اللقاح للجميع بشكل مجاني.

وأضاف: "التدابير والسياسات التي وجهت بها القيادة الحكيمة كان نتاجها ما تم إعلانه في الميزانية العامة للدولة، والتي أكدت على مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات التنمية، وتنمية وتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو النماء والتطور لمستقبل زاهر لهذا الوطن وأبنائه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

وفي ختام تصريحه، دعا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ورغد العيش.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
06:58 PM

"السديري": رؤية خادم الحرمين وولي العهد حدّت من الآثار السلبية لجائحة كورونا

هنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة إعلان الميزانية

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
4
518

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ، 2021م.

وأكد وكيل إمارة الرياض في تصريح له بهذه المناسبة إن الرؤية الثاقبة والحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله- جاوزت بهذا الوطن التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي يعاني منها العالم أجمع، حيث أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها وعنايتها المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن خلال هذه الجائحة، وامتدت هذه العناية بالتوجيه الكريم بتوفير اللقاح للجميع بشكل مجاني.

وأضاف: "التدابير والسياسات التي وجهت بها القيادة الحكيمة كان نتاجها ما تم إعلانه في الميزانية العامة للدولة، والتي أكدت على مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات التنمية، وتنمية وتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو النماء والتطور لمستقبل زاهر لهذا الوطن وأبنائه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

وفي ختام تصريحه، دعا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ورغد العيش.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,638
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,588
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,621
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة