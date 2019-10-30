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الرئيس اللبناني يطلب من "الحريري" تصريف الأعمال

بيان أصدره اليوم.. ريثما تشكّل الحكومة الجديدة في البلاد

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أصدرته اليوم أنه وعطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعد فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب عن شكره للرئيس والوزراء.

وطلب الرئيس "عون"، وفقاً للبيان، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

الرئيس اللبناني سعد الحريري

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس اللبناني يطلب من "الحريري" تصريف الأعمال
سبق

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أصدرته اليوم أنه وعطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعد فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب عن شكره للرئيس والوزراء.

وطلب الرئيس "عون"، وفقاً للبيان، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
03:31 PM

الرئيس اللبناني يطلب من "الحريري" تصريف الأعمال

بيان أصدره اليوم.. ريثما تشكّل الحكومة الجديدة في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أصدرته اليوم أنه وعطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعد فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب عن شكره للرئيس والوزراء.

وطلب الرئيس "عون"، وفقاً للبيان، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

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