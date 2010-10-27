توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن الجمعة المقبل 1442/3/13هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة، وهي أولى حالات #الوسم المعتبرة لهذا العام؛ الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وسيول البداية من الشمالية، فالغربية والجنوبية، ثم شمال الوسطى "تحت المتابعة".

ماطرة يبشّر بها "الحصيني".. أولى حالات الوسم المعتبرة تبدأ الجمعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-27 توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن الجمعة المقبل 1442/3/13هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة، وهي أولى حالات #الوسم المعتبرة لهذا العام؛ الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وسيول البداية من الشمالية، فالغربية والجنوبية، ثم شمال الوسطى "تحت المتابعة".

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 08:58 AM

ماطرة يبشّر بها "الحصيني".. أولى حالات الوسم المعتبرة تبدأ الجمعة قال: يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. سيول البداية من الشمالية





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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن الجمعة المقبل 1442/3/13هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة، وهي أولى حالات #الوسم المعتبرة لهذا العام؛ الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وسيول البداية من الشمالية، فالغربية والجنوبية، ثم شمال الوسطى "تحت المتابعة".