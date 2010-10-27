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ماطرة يبشّر بها "الحصيني".. أولى حالات الوسم المعتبرة تبدأ الجمعة

قال: يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. سيول البداية من الشمالية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن الجمعة المقبل 1442/3/13هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة، وهي أولى حالات #الوسم المعتبرة لهذا العام؛ الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وسيول البداية من الشمالية، فالغربية والجنوبية، ثم شمال الوسطى "تحت المتابعة".

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماطرة يبشّر بها "الحصيني".. أولى حالات الوسم المعتبرة تبدأ الجمعة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن الجمعة المقبل 1442/3/13هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة، وهي أولى حالات #الوسم المعتبرة لهذا العام؛ الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وسيول البداية من الشمالية، فالغربية والجنوبية، ثم شمال الوسطى "تحت المتابعة".

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
08:58 AM

ماطرة يبشّر بها "الحصيني".. أولى حالات الوسم المعتبرة تبدأ الجمعة

قال: يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. سيول البداية من الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن الجمعة المقبل 1442/3/13هـ -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة، وهي أولى حالات #الوسم المعتبرة لهذا العام؛ الحالة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى شبه قوية.. متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وسيول البداية من الشمالية، فالغربية والجنوبية، ثم شمال الوسطى "تحت المتابعة".

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