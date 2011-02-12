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اكتمال وصول المشاركين بتمرين "رماح النصر 2022" لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية

اكتمل وصول المشاركين بتمرين (رماح النصر 2022م) في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، استعداداً للمشاركة في التمرين .

وكان في استقبالهم قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي وأركاناته، والذي أبدى ترحيبه بالمشاركين، وأهمية التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات ما بين القوات المشاركة.

وتشمل القوات المشاركة: جميع أفرع القوات المسلحة - وزارة الحرس الوطني - رئاسة أمن الدولة - مملكة البحرين - جمهورية باكستان الإسلامية - الولايات المتحدة الأمريكية.

القوات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتمال وصول المشاركين بتمرين "رماح النصر 2022" لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية
سبق

اكتمل وصول المشاركين بتمرين (رماح النصر 2022م) في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، استعداداً للمشاركة في التمرين .

وكان في استقبالهم قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي وأركاناته، والذي أبدى ترحيبه بالمشاركين، وأهمية التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات ما بين القوات المشاركة.

وتشمل القوات المشاركة: جميع أفرع القوات المسلحة - وزارة الحرس الوطني - رئاسة أمن الدولة - مملكة البحرين - جمهورية باكستان الإسلامية - الولايات المتحدة الأمريكية.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
12:53 AM

اكتمال وصول المشاركين بتمرين "رماح النصر 2022" لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,595

اكتمل وصول المشاركين بتمرين (رماح النصر 2022م) في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، استعداداً للمشاركة في التمرين .

وكان في استقبالهم قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي وأركاناته، والذي أبدى ترحيبه بالمشاركين، وأهمية التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات ما بين القوات المشاركة.

وتشمل القوات المشاركة: جميع أفرع القوات المسلحة - وزارة الحرس الوطني - رئاسة أمن الدولة - مملكة البحرين - جمهورية باكستان الإسلامية - الولايات المتحدة الأمريكية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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