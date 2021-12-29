فيديو مرعب.. شاهد ما فعله نمر هارب في حديقة منزل

وقف كلب حراسة منزلية ينبح خلف سور منزل بالهند، وفي الخارج كان هناك نمر هارب من الغابة يمسح المنطقة بحثًا عن طعام.. وفي لحظة عصيبة شعر الكلب بالنمر خلف الجدار المرتفع؛ فهرب في الحال؛ لكنه ربما تأخر كثيرًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد ظهر النمر وهو يتجول في فيديو التقطته كاميرات المراقبة بحديقة أحد المنازل في ضواحي مدينة تشاتاربور بولاية ماديا براديش، وسط الهند، في أوائل ديسمبر.

وفي الفيديو ظهر كلب الحراسة وهو ينبح، بعدما شعر بوجود حيوان بالخارج، وفي اللحظات التالية، اكتشف النمر وجود الكلب في حديقة المنزل.. وما إن اقترب النمر من سور الحديقة؛ حتى أدرك الكلب وجوده، فهرب مذعورًا في عصبية يحاول الاختباء.

وفي اللقطات التالية، نشاهد النمر وهو يقفز فوق سور ارتفاعه حوالى ثلاثة أمتار، ويتوقف للحظات، قبل أن يختفي من المشهد ويعود ممسكًا بالكلب المسكين بين فكيه؛ حيث يسحبه ويصعد به السور مغادرًا المكان.

وتقول الصحيفة: إن هذا الفيديو كان هو الدليل القاطع على وجود النمر في المنطقة؛ حيث شكا سكان مزرعة من نمر هارب من الغابة، ولم يتمكن أحد من رصده، حتى تم تركيب كاميرات المراقبة والتقطت المشهد المروع.

وقالوا مسؤولو الغابات إنهم يقومون بمسح المنطقة من أجل العثور على النمر، كما تم وضع أقفاص مصائد لاصطياد الوحش، في انتظار ظهوره مرة أخرى.