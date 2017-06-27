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"الصحة": تسجيل 1218 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1252 خلال الـ24 ساعة الماضية

أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا

لم يعد يُطلب من سكانها الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي

أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تُلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا؛ خاصة أن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودًا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87%؛ بينما تم تطعيم حوالى 60% منهم بالكامل.

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أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا
سبق

أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تُلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا؛ خاصة أن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودًا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87%؛ بينما تم تطعيم حوالى 60% منهم بالكامل.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
11:21 AM

أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا

لم يعد يُطلب من سكانها الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تُلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا؛ خاصة أن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودًا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87%؛ بينما تم تطعيم حوالى 60% منهم بالكامل.

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