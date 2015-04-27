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أمير الرياض يدشن حملة "بلداً آمنًا"

للتوعية بأهمية الحفاظ على أمن الوطن

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً - فكر آمن - لوطن آمن".

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون إلى تفريق الكلمة وشق الصف.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وعدد من مسؤولي الفرع.

وقال "الشبانات": الحملة ستقوم على بث محتواها عبر وسائل الإعلام واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

وأشاد بالدعم والمشاركة من إمارة المنطقة في نشاطات الفرع، مقدماً شكره للأمير فيصل بن بندر على متابعته المباشرة وتشجيعه ودعمه لبرامج فرع المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن حملة "بلداً آمنًا"
سبق

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً - فكر آمن - لوطن آمن".

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون إلى تفريق الكلمة وشق الصف.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وعدد من مسؤولي الفرع.

وقال "الشبانات": الحملة ستقوم على بث محتواها عبر وسائل الإعلام واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

وأشاد بالدعم والمشاركة من إمارة المنطقة في نشاطات الفرع، مقدماً شكره للأمير فيصل بن بندر على متابعته المباشرة وتشجيعه ودعمه لبرامج فرع المنطقة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:40 PM

أمير الرياض يدشن حملة "بلداً آمنًا"

للتوعية بأهمية الحفاظ على أمن الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً - فكر آمن - لوطن آمن".

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون إلى تفريق الكلمة وشق الصف.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وعدد من مسؤولي الفرع.

وقال "الشبانات": الحملة ستقوم على بث محتواها عبر وسائل الإعلام واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

وأشاد بالدعم والمشاركة من إمارة المنطقة في نشاطات الفرع، مقدماً شكره للأمير فيصل بن بندر على متابعته المباشرة وتشجيعه ودعمه لبرامج فرع المنطقة.

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