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الفِرَق النسائية بأمانة عسير تغلق 95 منشأةً خلال شهرين

ضبطت 990 مخالفةً وأتلفت 35 منتجًا مجهول المصدر

ضبطت فِرَق الرقابة النسائية بأمانة منطقة عسير، خلال شهري فبراير، ومارس الجاري، 992 مخالفةً متنوعةً في المنشآت التجارية والمشاغل النسائية، وأتلفت 35 منتجًا مجهول المصدر وأغلقت 95 منشأةً مخالفةً.

وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في انتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملات، واستخدام أدوات مجهولة المكونات، وسوء نظافة المواد والأدوات المستخدمة، وعدم توفر اشتراطات بلدية وصحية في تلك المنشآت.

وأكدت أنها ستكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفِرَق النسائية بأمانة عسير تغلق 95 منشأةً خلال شهرين
سبق

ضبطت فِرَق الرقابة النسائية بأمانة منطقة عسير، خلال شهري فبراير، ومارس الجاري، 992 مخالفةً متنوعةً في المنشآت التجارية والمشاغل النسائية، وأتلفت 35 منتجًا مجهول المصدر وأغلقت 95 منشأةً مخالفةً.

وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في انتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملات، واستخدام أدوات مجهولة المكونات، وسوء نظافة المواد والأدوات المستخدمة، وعدم توفر اشتراطات بلدية وصحية في تلك المنشآت.

وأكدت أنها ستكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:41 PM

الفِرَق النسائية بأمانة عسير تغلق 95 منشأةً خلال شهرين

ضبطت 990 مخالفةً وأتلفت 35 منتجًا مجهول المصدر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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ضبطت فِرَق الرقابة النسائية بأمانة منطقة عسير، خلال شهري فبراير، ومارس الجاري، 992 مخالفةً متنوعةً في المنشآت التجارية والمشاغل النسائية، وأتلفت 35 منتجًا مجهول المصدر وأغلقت 95 منشأةً مخالفةً.

وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في انتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملات، واستخدام أدوات مجهولة المكونات، وسوء نظافة المواد والأدوات المستخدمة، وعدم توفر اشتراطات بلدية وصحية في تلك المنشآت.

وأكدت أنها ستكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

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