النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوضع لا يزال سلبياً".. مصر تنفي وجود تواصل مع تركيا خارج الإطار الدبلوماسي

"شكري" طالب بأن تقترن الأقوال بالأفعال والسياسات

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد) وجود تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي.

وأوضح "شكري" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوضع السياسي بين مصر وتركيا ارتبط بالمواقف

السلبية، التي اتخذها الساسة الأتراك تجاه مصر.

وأضاف أن القاهرة رصدت التصريحات التركية بشأن فتح قنوات للحوار والاتصال، لكنها غير صحيحة.

وقال الوزير المصري: "إن الأقوال لا تكفي، وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي، وفقاً لـ"الشرق".

وأعلنت أنقرة الجمعة الماضي أن "الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بدأت على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية".

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في "استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الوضع لا يزال سلبياً".. مصر تنفي وجود تواصل مع تركيا خارج الإطار الدبلوماسي
سبق

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد) وجود تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي.

وأوضح "شكري" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوضع السياسي بين مصر وتركيا ارتبط بالمواقف

السلبية، التي اتخذها الساسة الأتراك تجاه مصر.

وأضاف أن القاهرة رصدت التصريحات التركية بشأن فتح قنوات للحوار والاتصال، لكنها غير صحيحة.

وقال الوزير المصري: "إن الأقوال لا تكفي، وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي، وفقاً لـ"الشرق".

وأعلنت أنقرة الجمعة الماضي أن "الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بدأت على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية".

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في "استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:39 PM

"الوضع لا يزال سلبياً".. مصر تنفي وجود تواصل مع تركيا خارج الإطار الدبلوماسي

"شكري" طالب بأن تقترن الأقوال بالأفعال والسياسات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,223

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد) وجود تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي.

وأوضح "شكري" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوضع السياسي بين مصر وتركيا ارتبط بالمواقف

السلبية، التي اتخذها الساسة الأتراك تجاه مصر.

وأضاف أن القاهرة رصدت التصريحات التركية بشأن فتح قنوات للحوار والاتصال، لكنها غير صحيحة.

وقال الوزير المصري: "إن الأقوال لا تكفي، وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي، وفقاً لـ"الشرق".

وأعلنت أنقرة الجمعة الماضي أن "الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بدأت على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية".

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في "استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة