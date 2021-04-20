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هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل برنامج الصيام جُنّة

عبر الشاشات الإلكترونية في المجمعات والمرافق

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران البرنامج التوعوي "الصيام جُنّة" في الأسواق والأماكن العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكل شرائح المجتمع.

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هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل برنامج الصيام جُنّة
سبق

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران البرنامج التوعوي "الصيام جُنّة" في الأسواق والأماكن العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكل شرائح المجتمع.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
03:26 PM

هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل برنامج الصيام جُنّة

عبر الشاشات الإلكترونية في المجمعات والمرافق

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علي حفول - نجران
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فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران البرنامج التوعوي "الصيام جُنّة" في الأسواق والأماكن العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكل شرائح المجتمع.

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